Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Direk dansı değil jimnastik gösterisi

Direk dansı değil jimnastik gösterisi

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0026/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
CHP'li belediye, 23 Nisan'da rezilliğe imza atmıştı.
CHP'li belediye, 23 Nisan'da rezilliğe imza atmıştı.

23 Nisan’a gölge düşüren skandal direk dansına CHP’den ilginç bir savunma geldi. Balıkesir’de CHP’li Altıeylül Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan kutlamalarında çocuklara müstehcen direk dansı izletilmişti. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, İçişleri Bakanlığı’nın müfettiş incelemesi başlattığı gösteriyle ilgili Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladı. Gösteriyi cinsellikle bağdaştırmanın doğru olmadığını savunan Köybaşı, “Herhangi bir sirke giden yurttaş bunu görebilir. Çocuklarla bu gösteri doğru mu? Bu tartışılır. Kukla gösterisi doğru olurdu” dedi. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’nin gösteriden habersiz olduğunu da iddia eden Köybaşı, gösterinin direk dansı olmadığını söyledi: “Direk dansı striptiz kulüplerinde yapılır. Bu dans gösterisi, jimnastik gösterisi. Vücudun gücü ile yapılan gösteridir.”


#CHP
#Balıkesir
#Altıeylül Belediyesi
#23 Nisan
#direk dansı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK prim ödeme tutarları tek tek hesaplandı: Bağ-Kur ve isteğe bağlı sigorta, GSS... İşte meslek meslek prim tutarları...