Direk dansı değil jimnastik gösterisi

23 Nisan’a gölge düşüren skandal direk dansına CHP’den ilginç bir savunma geldi. Balıkesir’de CHP’li Altıeylül Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan kutlamalarında çocuklara müstehcen direk dansı izletilmişti. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, İçişleri Bakanlığı’nın müfettiş incelemesi başlattığı gösteriyle ilgili Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladı. Gösteriyi cinsellikle bağdaştırmanın doğru olmadığını savunan Köybaşı, “Herhangi bir sirke giden yurttaş bunu görebilir. Çocuklarla bu gösteri doğru mu? Bu tartışılır. Kukla gösterisi doğru olurdu” dedi. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’nin gösteriden habersiz olduğunu da iddia eden Köybaşı, gösterinin direk dansı olmadığını söyledi: “Direk dansı striptiz kulüplerinde yapılır. Bu dans gösterisi, jimnastik gösterisi. Vücudun gücü ile yapılan gösteridir.”