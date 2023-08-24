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Dışişleri Bakanı Fidan: PKK virüsünü Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'taki temasları devam ediyor. Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma göre, Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü. IKBY Başbakanı Barzani ile ortak açıklama yapan Bakan Fidan, "Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz. Bağdat ve Erbil yönetimlerini PKK'yı temizlemekte kararlı bulduk" ifadelerini kullandı.

12:58 . 24/08/2023 Perşembe
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma göre, Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü.


"PKK Irak topraklarında gizleniyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY Başbakanı Barzani ile ortak açıklama yaptı. Bakan Fidan, "Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz. Bağdat ve Erbil yönetimlerini PKK'yı temizlemekte kararlı bulduk" ifadelerini kullandı.


#Hakan Fidan
#IKBY
#Neçirvan Barzani
#Dışişleri Bakanı
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