Dışişleri Bakanı Fidan: PKK virüsünü Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma göre, Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY Başbakanı Barzani ile ortak açıklama yaptı. Bakan Fidan, "Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz. Bağdat ve Erbil yönetimlerini PKK'yı temizlemekte kararlı bulduk" ifadelerini kullandı.