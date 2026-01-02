Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yemen diplomasisi

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yemen diplomasisi

2/01/2026, Cuma
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve BAE'li mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde Yemen'deki son gelişmeleri görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmelerinde Yemen’i ele aldı.


Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Ferhan ve Al Nahyan ile görüşmelerinde, Yemen'deki son gelişmeleri ele aldı.



