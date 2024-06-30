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Dışişleri Bakanlığı Kırgızistan'daki sel felaketi için taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, ''Kırgızistan halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

21:21 - 30/06/2024 Sunday
DHA
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, Kırgız Cumhuriyeti'nin Oş Bölgesi Nukat şehrinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti'nin Oş Bölgesi Nukat şehrinde son günlerde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarından ve bini aşkın kişinin tahliye edilmek zorunda kalınmasından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Kırgızistan halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Öte yandan açıklamada, Türkiye'nin, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğu da ifade edildi.


#Dışişleri Bakanlığı
#Kırgızistan
#sel
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