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DİYARBAKIR

Diyarbakır annelerinden HDP'ye suç duyurusu: Taktıkları kamerayla desteğe gelenleri fişliyorlar

Çocukları terör örgütü PKK'ya HDP mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 56 gündür oturma eylemine devam eden aileler, HDP’liler tarafından parti binası etrafına takılan güvenlik kameralarına tepki gösterdi. Kameralarla Kandil’e yayın ve ses kaydı yapıldığı ve ziyarete gelenlerin fişlendiği iddiasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi DHA IHA
Diyarbakır anneleri
Diyarbakır anneleri

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na takılan güvenlik kameralarının kendilerini ve ziyarete gelenleri kaydettiğini gerekçe göstererek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aileler, kendilerine yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılar nedeniyle de HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'den şikayetçi oldu.

AA
Diyarbakır anneleri

ZİYARETÇİLERİ FİŞLİYORLAR

Oğlu Tuncay Bingöl'ün 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl ve İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya (28) için oturma eylemi yapan Şeyhmus Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na kameraların kaldırılması ve kendilerine yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılar nedeniyle HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında şikayette bulundu.

Çıkıp hesap verin
GÜNDEM
Çıkıp hesap verin
  • Suç duyurusuna ilişkin açıklamada bulunan Şevket Bingöl, oturma eylemine başladıkları günlerde HDP binasında bulunan eski kameraların söküldüğünü ve o kameralarda çocuklarının görüntüsünün yer aldığını iddia ederek, yeni takılan kameralarla çekilen fotoğraf ve görüntülerinin nereye gönderildiğini bilmediklerini belirtti. Bingöl, eylemlerine destek için gelen ziyaretçilerinin olduğunu ancak kameraların takılmasından dolayı, ziyaretçilerin rahatsız olduklarını ve korktuklarını söyledi.

DHA
Diyarbakır anneleri


GÖRÜNTÜLER KANDİL'E GÖNDERİLİYOR

  • Suç duyurusunda bulunan Şeyhmus Kaya ise takılan kameralarda ses kayıt özelliğinin de olduğunu belirterek, çekilen görüntülerin hem kendilerini hem de kendilerini ziyarete gelenleri endişelendirdiğini söyledi. Görüntülerin Irak'ın kuzeyindeki Kandil Dağı'ndaki terör örgütünün kampına gönderildiğini iddia eden Kaya, HDP milletvekilleri Remziye Tosun ile Saliha Aydeniz hakkında da kendilerine yönelik hakaret ve fiziki saldırı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Ailelerin suç duyurusu üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA
Diyarbakır anneleri

AA
Diyarbakır anneleri

AA
Diyarbakır anneleri

AA
Diyarbakır anneleri

AA
Diyarbakır anneleri

AA
Diyarbakır anneleri
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