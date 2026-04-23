Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır’da yine işçi kıyımı

Neslihan Önder
04:0023/04/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Büyükşehir Belediyesi önüne kurdukları çadırda 664 gündür eylemlerine devam eden mağdur işçiler, hem işe iadelerini hem de biriken tazminatlarının ödenmesini istiyor.
DEM Partili belediyelerde işçi kıyımı sürüyor. 31 Mart 2024’teki yerel seçimden sonra başlayan işten çıkarma furyasına bir yenisi eklendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde farklı birimlerde görev yapan 37 personel işten atıldı. İşçiler cep telefonlarına gelen “İş akdiniz feshedilmiştir” mesajıyla büyük şok yaşadı.

2 YILDA 2 BİN KİŞİ İŞTEN ATILDI

Diyarbakır'da DEM Partili Büyükşehir, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir, Sur, Ergani, Lice, Silvan ve Bismil belediyelerinden, son 2 yılda 2 bin işçi ve sözleşmeli memur işten atıldı. Kararın hukuksuz olduğunu ifade eden mağdur işçiler konuyu yargıya taşıdı. Bu işçilerin yüzde 80’i, açtıkları davaları kazandı. “İşe dönüş” ya da “tazminat ödenmesi” mahkeme kararına bağlanan işçilere aylardır belediyelerden dönüş olmadı. Büyükşehir Belediyesi önüne kurdukları çadırda 664 gündür eylemlerine devam eden mağdur işçiler, hem işe iadelerini hem de biriken tazminatlarının ödenmesini istiyor.

BELEDİYE MAHKEME KARARINA UYMUYOR

Konuyla ilgili Yeni Şafak’a bilgi veren Hizmet-iş Sendikası Diyarbakır Temsilcisi Ahmet Dinç şunları kaydetti: “Kayyum döneminde alınanları çıkarttıklarını söylüyorlar, ancak 13-14 yıldır çalışan arkadaşlarımız var. Dava açtık, yüzde 80’ini kazandık. Belediye mahkeme kararlarını bile umursamıyor.”


#Diyarbakır
#işçi
#DEM Parti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
