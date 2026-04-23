Diyarbakır’da yine işçi kıyımı

Diyarbakır'da DEM Partili Büyükşehir, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir, Sur, Ergani, Lice, Silvan ve Bismil belediyelerinden, son 2 yılda 2 bin işçi ve sözleşmeli memur işten atıldı. Kararın hukuksuz olduğunu ifade eden mağdur işçiler konuyu yargıya taşıdı. Bu işçilerin yüzde 80’i, açtıkları davaları kazandı. “İşe dönüş” ya da “tazminat ödenmesi” mahkeme kararına bağlanan işçilere aylardır belediyelerden dönüş olmadı. Büyükşehir Belediyesi önüne kurdukları çadırda 664 gündür eylemlerine devam eden mağdur işçiler, hem işe iadelerini hem de biriken tazminatlarının ödenmesini istiyor.