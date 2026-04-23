Diyarbakır’da yine işçi kıyımı

DEM Partili belediyelerde işçi kıyımı sürüyor. 31 Mart 2024’teki yerel seçimden sonra başlayan işten çıkarma furyasına bir yenisi eklendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde farklı birimlerde görev yapan 37 personel işten atıldı. İşçiler cep telefonlarına gelen “İş akdiniz feshedilmiştir” mesajıyla büyük şok yaşadı.
2 YILDA 2 BİN KİŞİ İŞTEN ATILDI
Diyarbakır'da DEM Partili Büyükşehir, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir, Sur, Ergani, Lice, Silvan ve Bismil belediyelerinden, son 2 yılda 2 bin işçi ve sözleşmeli memur işten atıldı. Kararın hukuksuz olduğunu ifade eden mağdur işçiler konuyu yargıya taşıdı. Bu işçilerin yüzde 80’i, açtıkları davaları kazandı. “İşe dönüş” ya da “tazminat ödenmesi” mahkeme kararına bağlanan işçilere aylardır belediyelerden dönüş olmadı. Büyükşehir Belediyesi önüne kurdukları çadırda 664 gündür eylemlerine devam eden mağdur işçiler, hem işe iadelerini hem de biriken tazminatlarının ödenmesini istiyor.
BELEDİYE MAHKEME KARARINA UYMUYOR
Konuyla ilgili Yeni Şafak’a bilgi veren Hizmet-iş Sendikası Diyarbakır Temsilcisi Ahmet Dinç şunları kaydetti: “Kayyum döneminde alınanları çıkarttıklarını söylüyorlar, ancak 13-14 yıldır çalışan arkadaşlarımız var. Dava açtık, yüzde 80’ini kazandık. Belediye mahkeme kararlarını bile umursamıyor.”