DMM'den "MHRS hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı" iddialarına cevap

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan söz konusu iddiaların, kamuoyunu yanıltmaya yönelik kasıtlı bir dezenformasyon faaliyetinin parçası olduğu belirtildi.

"Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, paylaşımlarda yer alan ekran görüntülerinin MHRS sistemine ait bir veri sızıntısı olmadığı, yalnızca bir vatandaşa ait kullanıcı bilgilerinin, son kullanıcı kaynaklı bir güvenlik ihlali sonucunda ele geçirildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda MHRS sisteminin güvenliğinin ihlal edilmediği, söz konusu ekran görüntülerinin ise ilgili vatandaşın cihazına sızan zararlı yazılımlar aracılığıyla elde edilmiş olabileceği değerlendirilmektedir.