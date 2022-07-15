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Doğum günü olan 15 Temmuz'da şehit olmuştu

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminde doğum gününde şehit düşen özel harekat polisi Hakan Yorulmaz’ın babası İsmail Yorulmaz, "Kıyamıyordum, tek oğlumdu. Buralarından öpüyordum. Yüzünden öpmeye kıyamıyordum. Allah’ım daha çok seviyormuş yanına aldı" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Doğum günü olan 15 Temmuzda şehit olmuştu
15 Temmuz Şehidi Hakan Yorulmaz
Doğum günü olan 15 Temmuzda şehit olmuştu
IHA
Şehit Hakan Yorulmaz kabri başında anıldı.

Kırıkkale Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlikte anma programı düzenlendi. Program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak, sohbet ettiği şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

'Öpmeye kıyamıyordum'

Protokol üyeleri, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda doğum gününde şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz’ın kabrini de ziyaret ederek, karanfil bırakıp, anne Hamide ve baba İsmail Yorulmaz’a başsağlığı diledi.
Şehit babası İsmail Yorulmaz, "Kıyamıyordum, tek oğlumdu. Buralarından öpüyordum. Yüzünden öpmeye kıyamıyordum.

Allah’ım daha çok seviyormuş yanına aldı. Memleketimize yapılan en büyük saldırı. Bunu evlatlarımız, gelecek nesillerimizin unutmaması lazım" dedi.
Anma programına Tekbıyıkoğlu, Saygılı ve Durmuş’un yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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