Dokuz ayda 450 milyon borç yaptılar

İşçi kıyımlarıyla ve işçilere yönelik baskılarla gündeme gelen Dem Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi, ilana çıkmadan açıktan alımla işe kendi yandaşlarını alarak doldurduğu belediyeyi mali açıdan yönetilemez hale getirdi. Çalışanların tediye ve sosyal hakları aylardır ödemezken, emekli olmaya zorlanan 100'den fazla emektar çalışanın emekli ikramiyeleri de ödenmiyor. Daha önce basına yansıyan çok sayıda terörle iltisaklı açıklama ve eylemleriyle tepki toplayan Demli yönetimin 9 ayda belediyeyi 450 milyon TL borçlandığı ortaya çıktı.
DEM Partili belediyeler bir yandan işçi kıyımları ve akıl almaz mobbing uygulamalarıyla kendilerinden olmayan emekçileri mağdur ediyor, diğer yandan ilana çıkmadan açıktan alımla kendi yandaşlarını işe alarak belediyeleri mali açıdan çıkmaza sürüklüyor. Bunlardan biri de DEM'li yöneticilerin terörle iltisaklı eylem ve açıklamalarıyla gündeme gelerek tepki toplayan Diyarbakır merkez Bağlar İlçe Belediyesi. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra görevi devralan Dem Partili yeni yönetim "İşçi fazlalığı var. Ödemelerde zorlanıyoruz " bahanesiyle 220 kişinin işine son verdi, bunların yerine daha önce terörle iltisaklı oldukları için işten atılan isimlerin ağırlıkta olduğu 320 kişiyi işe aldı.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ ÖDENMİYOR
Borç batağına saplanan Bağlar Belediyesi'nde DEM Partili yönetim, yandaş kadrolaşmasının faturasını çalışanlara ve emekli olan emektar personele kesti. Toplu sözleşmeden kaynaklanan tediye ve sosyal hakları ile emekli olmaya zorlanan personelin emekli ikramiyeleri ödenmiyor. Hemen her gün yeni işe alımlar yaparak belediyeyi kendi yandaşlarıyla doldurmaya devam eden Bağlar Belediyesi'nin eşbaşkanları Siraç Çelik ve Leyla Ayaz, daha önce basına yansıyan ve büyük tepki çeken terörle iltisaklı eylemlerle gündem olmuştu.