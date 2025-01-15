Dokuz ayda 450 milyon borç yaptılar

DEM Partili belediyeler bir yandan işçi kıyımları ve akıl almaz mobbing uygulamalarıyla kendilerinden olmayan emekçileri mağdur ediyor, diğer yandan ilana çıkmadan açıktan alımla kendi yandaşlarını işe alarak belediyeleri mali açıdan çıkmaza sürüklüyor. Bunlardan biri de DEM'li yöneticilerin terörle iltisaklı eylem ve açıklamalarıyla gündeme gelerek tepki toplayan Diyarbakır merkez Bağlar İlçe Belediyesi. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra görevi devralan Dem Partili yeni yönetim "İşçi fazlalığı var. Ödemelerde zorlanıyoruz " bahanesiyle 220 kişinin işine son verdi, bunların yerine daha önce terörle iltisaklı oldukları için işten atılan isimlerin ağırlıkta olduğu 320 kişiyi işe aldı.