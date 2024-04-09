|
Gündem

Dört ilde DEAŞ'a yönelik 'Bozdoğan' operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Dört ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Bozdoğan-22” operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı.

Kenan Biter
08:08 - 9/04/2024 Salı
Güncelleme: 08:23 - 9/04/2024 Salı
Yeni Şafak
DEAŞ'a yönelik 'Bozdoğan' operasyonundan görüntüler
DEAŞ'a yönelik 'Bozdoğan' operasyonundan görüntüler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen "Bozdoğan-22" operasyonlarında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 14 şüphelinin yakalandığını bildirdi.


Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Eskişehir, Gaziantep, Samsun ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı "Bozdoğan-22" operasyonları gerçekleştirildiğini bildirdi.



Operasyonlarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten Eskişehir'de 5, Yalova'da 6, Gaziantep'te 2, Samsun'da 1 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var, o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek️." ifadelerini kullandı.



Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.




#DEAŞ
#Bozdoğan-22
#Operasyon
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Arefe günü duası- Ramazan Bayramı arefe gününde yapılacak dualar, tesbih ve zikirler