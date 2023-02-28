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Dünyada 15 metreyken bizde 500 olacak: Fay ile yerleşim yeri arasına tampon bölge

Deprem bölgelerinde zemin etüdüyle birlikte inşa edilecek yapılar ile fay uzaklığı arasındaki mesafeler de hesaplanıyor. Dünyada yapılaşma için faydan 15 metre uzaklık yeterli görülüyor. Ancak Türkiye’de son depremlerle birlikte riski en aza indirmek için belirlenen mesafe 500 metre olacak.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Deprem bölgesinde inşa edilecek yapılar için etüt çalışmaları devam ederken bir yandan da yerleşim-fay uzaklığı arasındaki mesafe hesaplanıyor.

Deprem bölgesinde inşa edilecek yapılar için etüt çalışmaları devam ederken bir yandan da yerleşim-fay uzaklığı arasındaki mesafe hesaplanıyor.

Yerleşim-fay uzaklığı arasında 15 metre mesafe olan dünya uygulaması büyük deprem sonrası inşa sürecinde yüzlerce metre olacak. Genel dünya standardına 485 metre daha eklenerek binalar faydan uzaklaştırılacak. Depremin ardından büyük yıkımın olduğu 10 şehirde yeni yerleşim yerleri için çalışmalar devam ediyor. Türkiye’nin fay haritası esas alınarak afet bölgesinde inşasına başlanan yapılar fay hattının en az 500 metre uzağına inşa ediliyor.

TAMPON BÖLGE ÖNLEMİ

Yeni yerleşim yerleri için yapılan planlama kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları bilim insanlarıyla görüştü. Yapılan görüşme sonucunda 15 metrenin yeterli olacağı ancak riski en aza indirmek için uzaklığın fay hatlarına en az 500 metre olarak sabitlenmesi yönünde karar alındığı bilgisi edinildi. Bölgede belirlenen bu sınırlar yerleşim alanları ile fay hattı arasında bir nevi tampon olacak.

NE KADAR UZAK O KADAR İYİ

Uzmanlara göre, kırılan faylarla birlikte salınım gerçekleşiyor, fay hattından uzaklaştıkça salınımın etkisi de azalıyor. Dolayısıyla bina fay hattına ne kadar uzak yapılırsa, salınımın etkisi de bununla doğru orantılı olarak azalıyor.

ÖRNEKLERİ VAR

Benzer uygulamalara bazı ülkelerde rastlanıyor. Örneğin ABD’nin Kaliforniya eyaletinde deprem üretebilecek fayların sağında ve solunda 25 ila 50 metrelik güvenlik bantları oluşturuluyor. Yapılaşmaya yasak getirilen bu bölgeler yer bilimciler ve yerel yetkililer tarafından ortaklaşa belirleniyor.


#Deprem
#Konut
#Fay Hattı
#Şehir
2 saat önce
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Dünyada 15 metreyken bizde 500 olacak: Fay ile yerleşim yeri arasına tampon bölge
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