Düzensiz göçle mücadele aralıksız devam ediyor: Kırklareli’nde bin 971 kaçak göçmen yakalandı

Göçmen akınına uğrayan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası'nda acil durum ilan edildi. Bölgeden paylaşılan görüntülere göre göçmenler, Avrupa'ya ilerleyişlerine izin verilmesi için yolları kapattı. 6 bin nüfuslu adaya, son birkaç gün içerisinde 10 bine yakın göçmen geldi.