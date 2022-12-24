Gündem Düzensiz göçle mücadele sürüyor Kırklarelinde bir yılda altı bin 261 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
KIRKLARELİ

Düzensiz göçle mücadele sürüyor: Kırklareli'nde bir yılda altı bin 261 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü, Kırklareli'nde yıl boyunca 6 bin 261 Afganistan ağırlıklı olmak üzere Fas ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Düzensiz göçle mücadele sürüyor: Kırklarelinde bir yılda altı bin 261 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Foto/Arşiv

Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Farklı tarihlerde yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri tamamlanana kadar Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde tutuluyor.

Gerekli işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek için İstanbul Havalimanına götürülüyor.

Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğünce bu yıl 6 bin 261 Afganistan ağırlıklı olmak üzere Fas ve Pakistan uyruklu sınır dışı edildi.

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