E-tebligat adresi zorunlu olacak

Uğur Duyan
04:0023/01/2026, Cuma
Fotoğraf: Arşiv
Elektronik tebligat adresi tüm vatandaşlar için zorunlu hale geliyor. Meclis gündemine alınması beklenen 22 maddelik kanun teklifiyle Tebligat Kanunu’nda kapsamlı değişikliğe gidilecek. Teklif kapsamında tüm vatandaşlara elektronik tebligat adresi alma yükümlülüğü getirilecek. Böylece dava ve icra süreçlerinde kâğıt kullanımı önemli ölçüde azalacak, kamuda ciddi bir tasarruf sağlanacak. Düzenlemeyle birlikte dava ve cevap dilekçeleri ile icra takiplerinde elektronik tebligat adresi bildirme zorunlu olacak. Bu sayede kamu ve özel sektörde binlerce tona ulaşan kâğıt masrafı ortadan kalkacak. Uygulamanın tam olarak devreye alınmasıyla kamunun yıllık tasarrufunun 30 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.


