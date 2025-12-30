Kadastro dosyasında dijital çözüm

Bismil’de görev yapan bir hâkimin sosyal medya üzerinden kurduğu temas, 1990’dan bu yana süren bir tapu davasında yıllardır yapılamayan tebligatın üç gün içinde tamamlanmasını sağladı. 35 yıldır sonuçlanamayan dosyada, taraflardan birinin yurt dışında ve sosyal medyada aktif olduğu tespit edildi. Hindistan’da bulunduğu belirlenen taraf için Türk Konsolosluğu ile eş zamanlı yazışma başlatıldı. Böylece tebligat işlemi Mayıs 2025’te kısa sürede tamamlanarak, “Sıfır Kadastro Dosyası” hedefi kapsamında önemli bir adım atıldı.