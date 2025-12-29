Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
FETÖ’cülerin mal varlığı taleplerine AYM’den ret

FETÖ’cülerin mal varlığı taleplerine AYM’den ret

Oğuzhan Ürüşan
04:0029/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

FETÖ’nün 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde aktif katılan sanıkların, mal varlıklarına yönelik uygulanan tedbir konulması kararı Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından hukuka uygun bulundu.

Hain darbe girişiminin yönetildiği merkezlerden biri olan Akıncı Üssü'ne ilişkin açılan tazminat davasında sanık sıfatıyla yer alan isimler, mal varlıklarına yönelik ihtiyati haciz kararlarının temel haklarını ihlal ettiği iddiasıyla AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvuruda, ceza yargılamalarıyla bağlantılı olarak yürütülen hukuk davasında uygulanan tedbirlerin ölçüsüz olduğu savunuldu.

EL KONULMASI MEŞRU ADIM

AYM, yaptığı incelemede darbe girişiminin niteliğine ve kamu düzenine yönelik oluşturduğu ağır tehdide dikkat çekti. Kararda, devletin darbe teşebbüsünden kaynaklanan zararların tazmini için hukuk yollarına başvurmasının meşru ve hukuki bir amaç taşıdığı vurgulandı. AYM, ihtiyati haciz kararlarının keyfi olmadığını, yargısal denetime açık şekilde alındığını ve başvurucuların mal kaçırma ihtimali gibi somut risklere dayandığını belirtti. Bu yönüyle alınan tedbirlerin, mülkiyet hakkına ölçüsüz bir müdahale oluşturmadığı sonucuna varıldı.

FATURA DEVLETE KESİLEMEZ

AYM, kamu gücünü hedef alan silahlı bir kalkışmanın sonuçlarının, sıradan bir özel hukuk uyuşmazlığı gibi değerlendirilemeye-ceğinin altını çizdi.



#FETÖ
#AYM
#hukuk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gazze'de acı, gözyaşı ve açlık: Soykırımın 12 ayı