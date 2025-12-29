FETÖ’cülerin mal varlığı taleplerine AYM’den ret

Hain darbe girişiminin yönetildiği merkezlerden biri olan Akıncı Üssü'ne ilişkin açılan tazminat davasında sanık sıfatıyla yer alan isimler, mal varlıklarına yönelik ihtiyati haciz kararlarının temel haklarını ihlal ettiği iddiasıyla AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvuruda, ceza yargılamalarıyla bağlantılı olarak yürütülen hukuk davasında uygulanan tedbirlerin ölçüsüz olduğu savunuldu.

AYM, yaptığı incelemede darbe girişiminin niteliğine ve kamu düzenine yönelik oluşturduğu ağır tehdide dikkat çekti. Kararda, devletin darbe teşebbüsünden kaynaklanan zararların tazmini için hukuk yollarına başvurmasının meşru ve hukuki bir amaç taşıdığı vurgulandı. AYM, ihtiyati haciz kararlarının keyfi olmadığını, yargısal denetime açık şekilde alındığını ve başvurucuların mal kaçırma ihtimali gibi somut risklere dayandığını belirtti. Bu yönüyle alınan tedbirlerin, mülkiyet hakkına ölçüsüz bir müdahale oluşturmadığı sonucuna varıldı.