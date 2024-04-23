Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

Dubai de sağanak yağış görüldü. Hayatı olumsuz etkileyen yağışta bazı renkli görüntüler de çıktı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde yağmur bulutları geliyor ve aniden sağanak yağıyor. O anlarda gökyüzü kısa süreliğine yeşile dönüyor. Sosyal medya da viral olan bu görüntü izleyenleri hayrete düşürdü.