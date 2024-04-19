Sağanak İstanbul'da trafiği felç etti: Uzun kuyruklar oluştu

Fatih'te, üst komşusunun kapısını matkap ve balyozla açmaya çalışırken ateşe veren saldırgan, özel harekat polislerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bu sırada, evin içinde mahsur kalan 4 kişilik aile ise itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile kurtarılırdı.