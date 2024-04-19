|
Gündem

Sağanak İstanbul'da trafiği felç etti: Uzun kuyruklar oluştu

Mega kent İstanbul'da sağanak yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu başladı. Sabah işe veya okula gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, uzun süre beklemek zorunda kaldılar.

09:04 - 19/04/2024 Cuma
Diğer
İstanbul
İstanbul

İstanbul'da sıcak hava yerini sağanak yağışa bıraktı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın ardından etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yoğunluğu artmaya başladı.


Yoğunluk yüzde 70'lere kadar çıktı


Sabah saatlerinde işe ve okuluna gitmek için evinden çıkanlar, trafik nedeniyle uzun süre ilerleyemedi.


Sağanak yağış nedeniyle de zorlanan vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını da doldurdu.


Sabah saatlerinde mesaiye başlayan vatandaşlar; metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve deniz taşıtları gibi toplu ulaşım araçlarında yoğunluk oluşturdu.


Yolcular sıraya girdi


Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu noktalarda yolcular sıraya girdi.


Turnike bölgesinden metrobüse, metro veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar güçlükle ilerledi.




#İstanbul
#sağanak
#trafik
20 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Chery araçlarda şok kampanya: Araçlar kapış kapış satılıyor! 2024 Chery Omoda 5 fiyatı ve özellikleri