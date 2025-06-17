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Emine Alangoya'nın avukatı adliyede olay çıkardı: Mahkemeden suç duyurusu kararı

Emine Alangoya'nın avukatı adliyede olay çıkardı: Mahkemeden suç duyurusu kararı

15:4817/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Emine Alangoya - Ümit Orundaş - İnan Kıraç.
Emine Alangoya - Ümit Orundaş - İnan Kıraç.

Emine Alangoya’nın avukatı Ümit Orundaş, duruşma sırasında mahkeme hakimine ve vasilere saldırdı. Mahkeme, Alangoya hakkında suç duyurusu yapılmasına, vekili Sezgin Yıldırım’ın da baroya şikâyet edilmesine karar verdi.

İstanbul’da iş insanı
İnan Kıraç
, eşi
Emine Alangoya
ve kızları İpek Kıraç arasında bir süredir devam eden vesayet davası kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Emine Alangoya'nın avukatı Ümit Orundaş’ın, görülen duruşmada mahkeme hakimine ve atanmış vasilere yönelik fiziki ve sözlü saldırıda bulunduğu öğrenildi.

Olay, İstanbul Adliyesi’nde görülen duruşma sırasında meydana geldi. Vesayet mahkemesi hakimine ve vasilere saldırdıktan sonra güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle duruşma salonundan çıkarılan Orundaş’ın, adliyeden uzaklaştırıldığı belirtildi.


'Savcılığa suç duyurusu' kararı


Yaşananların ardından mahkeme, Emine Alangoya hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Aynı zamanda, Alangoya'nın bir diğer vekili olan Avukat Sezgin Yıldırım’ın da davranışlarının incelenmesi amacıyla bağlı bulunduğu baroya şikâyet edilmesine hükmetti.


Ne olmuştu?


Geçtiğimiz yıl, Türk iş dünyasının tanınan isimlerinden İnan Kıraç, uzun yıllar yanında çalışan 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. Ancak bu evlilik, kızı İpek Kıraç tarafından yargıya taşındı. İpek Kıraç, babasının akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürerek vesayet talebinde bulundu. Mahkeme, İnan Kıraç’ın demans hastası olduğuna hükmederek kendisine vasi atanmasına karar verdi.


#Emine Alangoya
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