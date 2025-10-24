Emine Erdoğan 'Siirtlilerle Buluşma' programında konuştu: Cumhurbaşkanımızın dönüm noktası olan şehir

"Bu, Allah'ın bizlere bir nimetidir. Bizim bu nimete bir vefa borcumuz var. Eğer medeniyetimize sahip çıkar ve hazinelerini korursak, borcumuzu da hakkıyla ödemiş oluruz. Siirt, doğunun en fazla din ve bilim insanı yetiştiren şehirlerinden biridir. Veysel Karani Hazretlerinin, İbrahim Hakkı Hazretlerinin, Fakirullah Hazretlerinin, tüm insanlığa selam ettiği evliyalar diyarıdır. Bu büyük zatların her biri, ırmaklar gibi hakikat denizine ulaşan yollar açtılar. Dünyanın dertlerine merhem olacak eşsiz bir ilim mirası bıraktılar. Mesela, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen 'Işık Hadisesi', Siirt'ten insanlığa şu mesajı veriyor, 'İlimle edep, maddeyle mana buluştuğunda, insan, insanlık mertebelerinin doruklarına çıkar' Halbuki bugün bilim ve teknolojinin edepten ve manadan yoksun olduğunda savaşlara nasıl hizmet ettiğini görüyoruz değil mi? İşte bu yüzden bizim, ışığın, bilimin ve irfanın yükseldiği bu toprakların öğretisini dünyaya daha çok tanıtmamız gerekiyor."