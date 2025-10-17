Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Emine Erdoğan BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Sachs ile bir araya geldi

Emine Erdoğan BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Sachs ile bir araya geldi

18:5017/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Jeffrey Sachs - Emine Erdoğan
Jeffrey Sachs - Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında Prof. Jeffrey Sachs ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze barışı ve küresel eğitim işbirliği konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ile bir araya geldi.

"Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun ardından basına kapalı yapılan görüşmede Sachs, Gazze barışında Türkiye'nin desteği, katkısı ve liderliği için teşekkür etti.

Gazze konusunda yapılabileceklerin ele alındığı görüşmede, Sachs, bundan sonraki adımın Filistin'in BM'de tanınması olması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede, Maarif Vakfı ile Jeffrey Sachs'ın başkanı olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı arasında küresel eğitim konusunda işbirliği anlaşması imzalandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Maarif Vakfı Başkanı Mesut Özdil de görüşmede hazır bulundu.


#Emine Erdoğan
#Jeffrey Sachs
#BM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücrete ne kadar zam gelir, ne zaman belli olacak? 2026 Ocak ayı asgari ücret için ilk tahminler