Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Emine Erdoğan Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı

Emine Erdoğan Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı

13:2111/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı
Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kız çocuklarının eğitimde, sanatta, bilimde, sporda ve toplumsal yaşamdaki başarılarının, toplumun dönüştürücü gücü olduğunu bildirdi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, cesaretiyle değişim yaratan, hayalleriyle dünyayı güzelleştiren tüm kız çocuklarının, Dünya Kız Çocukları Günü'nü tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Onların eğitimde, sanatta, bilimde, sporda ve toplumsal yaşamdaki başarıları, toplumumuzun da dönüştürücü gücüdür. Türkiye olarak, her bir kızımızın nitelikli eğitime erişmesini ve özgüvenle kendi yolunu çizebilmesini temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yürüttüğümüz eğitim projeleri ve farkındalık çalışmalarıyla onların geleceğe umutla yürümesi için gayret ediyoruz. Zira inanıyoruz ki kalkınmanın anahtarı, kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirebildiği yarınlarda saklıdır. Bugün, Filistin başta olmak üzere çatışmaların gölgesinde büyümek zorunda kalan kızlarımızı da yüreğimizde taşıyoruz. Hiçbir kız çocuğunun hayalinin yarım kalmadığı, barışın ve sevginin hüküm sürdüğü adil bir dünya diliyorum."






#Dünya Kız Çocukları Günü
#Emine Erdoğan
#gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji bölge bölge son dakika uyardı! Sarı alarm geldi