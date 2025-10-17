Emine Erdoğan BM Habitat İcra Direktörü Rossbach ile görüştü

Yeni Şafak
17:4417/10/2025, الجمعة
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile bir araya geldi.

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat işbirliğiyle "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenen forum kapsamında, Erdoğan ile Rossbach arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.


Rossbach'ın Emine Erdoğan'ı tebrik ettiği görüşmede, BM-Habitat'ın Türkiye'de açılması planlanan Bölge Ofisi ele alındı.


Türkiye’nin bu süreçteki destekleri ve liderliği dolayısıyla teşekkür eden Rossbach, açılacak ofisin yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda küresel ölçekte sıfır atık ve akıllı şehirleşme alanında bilgi, tecrübe ve bir buluşma noktası olacağına inandığını ifade etti.

Görüşmede, ayrıca Gazze konusu da gündeme geldi. Rossbach, Gazze'de barışın sağlandığını ve halkın bölgeye dönmeye başladığını ancak büyük bir yıkım yaşandığını belirtti.


Bu konuda BM Habitat'ın önemli çalışmaları olduğunu kaydeden Rossbach, herhangi bir yerde ıslah çalışması, yeniden inşa, kentsel dönüşüm ihtiyacı varsa bu konuda yapılacak işlerde işbirliğine gidilebileceğini, dayanıklı evler inşa edilmesi, toplu konutlar konusunu ve atık yönetimi konseptinin de birleştirilebileceğini vurguladı.


Emine Erdoğan ise Türkiye'nin yeniden inşa ve toplu konut projelerinde çok fazla tecrübesi olduğunu, Gazze'nin yeniden imarı konusunda Türkiye'nin önemli adımlar atacağını ancak tüm ülkelerin bu sürece destek vermesi gerektiğini kaydetti.


Görüşmede, ayrıca COP30'un Brezilya'da düzenlenecek zirvesinde olası işbirlikleri de değerlendirildi.



