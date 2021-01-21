Gündem Eniştesi FETÖden terörden arananlar listesinde yer alan İYİ Partili İl Başkanı Türkoğlu FETÖ elebaşı Güleni takip etmeye devam ediyor
POLİTİKA

Eniştesi FETÖ'den terörden arananlar listesinde yer alan İYİ Partili İl Başkanı Türkoğlu FETÖ elebaşı Gülen’i takip etmeye devam ediyor

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun, terörist elebaşı Fetullah Gülen’i sosyal medya hesabından takip etmeye devam ettiği ortaya çıktı. Türkoğlu’nun eniştesi Süleyman Bahçeci FETÖ üyeliğinden terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alıyor. Amerika’da yaşayan Bahçeci, Türkoğlu’nun kız kardeşiyle birlikte FETÖ propagandası yapmaya devam ediyor. Bu durumun İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e 14 Şubat 2020 tarihinde bildirildiği, ancak hiçbir adım atılmadığı da iddialar arasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu
İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mağduru isimler üzerinden reklam yaparak siyasi hayatına başlayan İYİ Parti, sonraki süreçte partililerin birbirine yönelik “FETÖ’cü” suçlamaları ile gündeme gelmeye başladı.

İYİ Parti’de PKK ve FETÖ depremi
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"İYİ Parti'ye FETÖ giremez abla" sözleriyle Meral Akşener ile reklam videosu çeken İYİ Parti Kurucu Üyesi Ali Türkşen, partiden istifa ettikten sonra “Bize video çektirip Meclis'e sokmayan masal anlatmasın” diyerek Akşener yönetimine FETÖ ile mücadele konusunda eleştirilerde bulunmuştu.

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Bunun dışında en dikkat çeken bir başka suçlama ise geçtiğimiz aylarda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun “FETÖ’cü” olduğu iddiasında bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ olmuştu.

Bu gelişmelerin ardından İYİ Parti ve FETÖ isimleri, şimdi de partinin Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu’nun sosyal medya hesabından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Twitter hesabını takip etmeye devam ettiğinin ortaya çıkmasıyla gündemde.

Türkoğlu’nun siyasi kimliği ile 7 bine yakın takipçisi bulunan hesabından terörist Gülen’i takip etmesi, Türkoğlu’nun FETÖ ile irtibatlı olup olmadığını tartışmaya açtı.

Eniştesi terörden arananlar listesinde

Türkoğlu'nun eniştesi Süleyman Bahçeci, FETÖ üyeliğinden terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alıyor.

Süleyman Bahçeci, aynı zamanda FETÖ’nün Teksas, Utah ve Güney California’daki okullarının da kurucusu. Amerika'da yaşayan Bahçeci, Türkoğlu'nun kız kardeşi ile birlikte FETÖ propagandası yapmaya devam ediyor.

Akşener'e bildirilmesine rağmen adım atılmadı

Tüm bunların eski il başkan yardımcısı Hidayet Sevinç tarafından 14 Şubat 2020 tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e bildirildiği ancak bu konuda parti yönetiminin hiçbir adım atmadığı iddia ediliyor.

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"İYİ Parti'ye FETÖ giremez abla" diyen Türkşen'den Akşener'e salvo: Bize video çektirip Meclis'e sokmayan masal anlatmasın

İYİ Parti Kurucu Üyesi Ali Türkşen, Genel Başkan Meral Akşener'e FETÖ'yle mücadele konusunda eleştiriler yöneltti. Kendisi ve pek çok FETÖ mağduru isim üzerinden reklam yapıldığını belirten Türkşen, 'Biz FETÖ ile mücadele edecek partiyiz' deyip, FETÖ'den mağdur olanlardan birini bile Meclis'e sokmuyorsanız hikâye anlatıyorsunuz' ifadelerini kullandı.

İyi Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ: Buğra Kavuncu’nun ailesindeki herkes FETÖ’cü ve FETÖ aleyhinde bir tane açıklaması yok
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İyi Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ: Buğra Kavuncu’nun ailesindeki herkes FETÖ’cü ve FETÖ aleyhinde bir tane açıklaması yok
İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, 'Büyük amca Enver Altaylı hapishanede. FETÖ ile iç içe geçmiş bir ilişki ağı var. Damadı FETÖ'cü... Kızını örgütün ikinci adamı istemeye geliyor. Kardeşi, o da FETÖ'cü. Amca, FETÖ iltisaklı. Küçük dayı ve eniştesi de FETÖ'cü. Bütün bu ilişkiler ağı içerisinde tertemiz bir Buğra Kavuncu var, hiç örgütle ilişkisi olmayan... Peki Buğra Kavuncu'nun FETÖ'nün aleyhine bir tek açıklaması var mı? Yok...' ifadelerini kullandı.

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