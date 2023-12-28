Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pevrul Kavlak ve Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak'ı hastanede ziyaret etti.
Ziyarette Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da eşlik etti.
AK Parti Şanlıurfa eski milletvekili Halil Özcan'a ziyaret
AK Parti Şanlıurfa eski milletvekili Halil Özcan'a ziyaret
Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa eski milletvekili Halil Özcan'ı da hastanede ziyaret etti.
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1 saat önce