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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastane ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak'ı ve AK Parti Şanlıurfa eski milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etti. Erdoğan, hastanede ziyaret ettiği Kavlak ve Özcan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

14:01 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 14:15 - 28/12/2023 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pevrul Kavlak ve Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pevrul Kavlak ve Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak'ı hastanede ziyaret etti.

Ziyarette Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da eşlik etti.

AK Parti Şanlıurfa eski milletvekili Halil Özcan'a ziyaret

Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa eski milletvekili Halil Özcan'ı da hastanede ziyaret etti.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Pevrul Kavlak
#Halil Özcan
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