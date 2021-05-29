Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen: Erzurum'un göç yazgısını yatırımlarla değiştirdik

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “TÜİK verilerine bakıldığında da ilimizdeki değişim ve dönüşümü fark etmek, tahlil etmek mümkün” diye konuştu. Yeni Şafak’a değerlendirmede bulunan Sekmen, Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerinin devri sonrası kentteki turizm sektörünün giderek geliştiğini bildirdi. “Bilindiği gibi günümüzde turizmin oluşturduğu ekonomik, sosyal ve kültürel etkiler, özellikle uluslararası alanda giderek büyük bir önem taşımaktadır” diyen Başkan Sekmen, şu görüşlere yer verdi: “Turizm, uluslararası ölçekte geniş istihdam olanakları ihtiva eden bir sektördür ve dünyada yüzbinleri aşkın insanı istihdam etmektedir. Başka bir ifadeyle; dünyada her 20 çalışandan 4’ü turizm sektöründedir ve tüm uluslararası sermaye yatırımlarının yaklaşık yüzde 15’i turizm alanına yapılmaktadır.

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İnanç, kültür, termal, doğa ve kış turizm merkezi olan Erzurum’da işte bu düşünceden yola çıkarak hayata geçirdiğimiz projelerle şehrimizin kültür ve turizm hayatında da inanılmaz değişimlere imza attık. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi’nde yaptığımız çalışmalarla 26 bin olan yerli ve yabancı turist sayısını 5 yılda 1 milyon 748 bine çıkardık. Hayata geçirilen projelerimizde medeniyet tasavvuru ölçeğinde şehrimizin tarihi kimliğini göz önünde bulundurarak kış turizminde rasyonel adımlar attık. Kış turizmi, üretim ve ekonomi konusunda hayata geçirdiğimiz projelerle göç olgusunu tersine çevirdik.”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen.



“ERZURUM’UN GELECEĞİ TURİZM, TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE BAĞLI”

Erzurum’un geleceğinin turizm, tarım ve hayvancılık sektörüne bağlı olduğunu kaydeden Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehrimizin ekonomik gelişimini kış turizmi, tarı9m ve hayvancılık sektöründe gören bir yönetici olarak şunu söylemek istiyorum.

Olimpiyat şehrinin kalkınması ham maddesi kar olan kış turizmi, tarım ve hayvancılık alanında yapılan projelere bağlıdır. Bu alanda hayata geçecek olan her bir proje ve her bir yatırım Erzurum ve ülkemize sağlanan bir katma değerdir. Büyükşehir Belediyesi olarak; kış turizmine öylesine özel bir anlam yükledik ki; Palandöken’i, Kandilli’yi ve Konaklı’yı adeta yepyeni bir çehreye kavuşturduk. Yüzlerce futbol kulübünü Palandöken’e, Yüksek İrtifa Kamp Merkezine çektik… Kışın başı dumanlı Palandöken’i, yaz aylarında da doğa ve adrenalin sporlarının merkezi haline getirme yönünde yoğun gayretlerimiz var. Böylece Erzurum denilince akıllara sadece kış sporları ve kayak gelmeyecek… Tabiat gelecek, doğa sporları gelecek… Termal gelecek… İnanç turizmi gelecek… Kültür ve tarih turizmi gelecek… Kısacası Erzurum’da biz turizmi yılın tamamına yaymış ve turizm olanaklarını çeşitlendirmiş olacağız.”

“ŞEHRİMİZİ NAKIŞ NAKIŞ İŞLİYORUZ”

Başkan Mehmet Sekmen, kentsel dönüşümde kentte hayata geçen projelerin Türkiye’ye adeta rol modeli olduğunu söyledi. Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Ziya Paşa’ya ait olan ve hepimizin de sık sık kullandığı veciz bir sözü vardır: ‘Ainesi iştir kişinin, lafa bakılmaz!’ diye… İşte bu veciz ifade, hamdolsun ki bugün tam da bizim yaptığımız işleri ve ürettiğimiz hizmetleri tarif ediyor. Öyle ki… Çok uzak değil, yakın tarihimizde denilseydi ki; ‘Belediyeler gün gelecek devasa konutlar inşa edecek’ diye, emin olun buna hiç kimseler inanmazdı. Ama bu hayal bugün gerçek oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yepyeni bir Türkiye destanı yazan AK Parti’miz, yerel yönetimlere öyle bir vizyon ve öyle bir hareket kabiliyeti kazandırdı ki; Bugün bizler Erzurum’da ve Türkiye’nin dört bir yanında ilklere imza atıyor, olmazları olduruyor ve halkımıza hizmet için gecemizi gündüzümüze katmaya ve şehrimizi nakış nakış işlemeye devam ediyoruz. ‘Korunan Tarih Dönüşen Şehir’ vizyonu kapsamında yerinde dönüşüm sloganıyla 6 yılda konutlaşmada dev projelere imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Şuana kadar ihtiyaç sahibi ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımız için 3 bin konut inşa ettik. ‘Çekirdek Erzurum’ diye tabir ettiğimiz şehir merkezi, çarpık ve metruk yapılardan geçilmez bir haldeydi. Kadim şehrimizin tarihini yansıtan eserler, gecekondular arasında sıkışıp kalmış, boğulup gitmişti. Nakış işler gibi, şehir merkezimizi sil baştan yeniden imar ettik; kamulaştırdık, Erzurum’un tarihinde görülmemiş bir kentsel dönüşüm başarısına imza attık.”

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AVRUPA’NIN EN BÜYÜK TESİSİ: DOĞU ANADOLU CANLI HAYVAN PAZARI

Başkan Mehmet Sekmen, tarım ve hayvancılık sektöründe söz sahibi olan otoritelerden bile tam not alan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’nın, bölgede sektörel anlamda da lokomotif bir güç oluşturduğunu kaydetti. Kapalı ve açık padoklardan karantina ahırına, hayvan otelinden müzayede salonuna, yönetim ofislerinden sosyal tesislere varıncaya kadar her türlü ihtiyacın düşünülerek tasarlandığı Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’nın Türkiye’nin en önemli yatırımlarından biri olduğunu ifade eden Sekmen, “Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak; hayvancılığın gelişim kaydetmesi adına ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Biz bu yatırımı Erzurum’a kazandırırken, hayvancılık sektörümüzün yarınlarını da hesaba kattık. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bölge hayvancılığının kalbi Türkiye’nin kalbi kesinlikle Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’mızda atacak” diye konuştu.

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“ERZURUM, TARIMSAL ÜRETİM VE HAYVANCILIKTA ZİRVEYE KOŞUYOR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen yeni projeleri “Damızlık Dana Üretim Projesi” pilot çalışmasının meyvelerini vermeye başladığını belirtti. Başkan Sekmen, “Damızlık Dana Üretim Projesi pilot uygulaması ile birlikte hamd olsun güzel bir ivme yakaladık” dedi. “Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik yoğun mesaimiz devam ediyor” diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Hayvancılık sektörümüz rahat bir nefes alsın ve üreticilerimiz modern imkânlardan faydalansın diye Ortadoğu’nun en büyük canlı hayvan borsasını kurduk. Esasen gayemiz Erzurum’da hayvancılık faaliyetlerine yoğunlaşmanın yanı sıra, bu kenti aynı zamanda hayvancılığa dayalı sanayi alanında da geliştirmektir. Bu şehri hayvansal ürünlerin işlendiği bir marka haline getirmek ve yine kendi markasını da üretir bir konuma taşımak istiyoruz. Bu kapsamda kaliteli bir hayvan ırkı için Damızlık Dana Üretim Projesi’nin pilot uygulamasını hayata geçirdik. İnşallah şehrimiz ve bölgemiz için çok olumlu sonuçlar ve büyük gelişmeler kat edeceğiz.”

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“HER ULAŞIM AĞI, YARINLAR İÇİN BİR YATIRIM”

Erzurum’un sürekli gelişen ve büyüyen bir kent olma özelliğiyle dikkat çektiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gerek şehirdeki nüfus hareketliliği ve gerekse de devamlı artış gösteren taşıt sayısının yeni ulaşım imkânları oluşturmayı zorunlu hale getirdiğini kaydetti. Başkan Sekmen, yaptıkları planlama doğrultusunda bir yandan mevcut ana arterleri yenilerken, diğer yandan Erzurum’a yeni ulaşım ağları kazandırdıklarını söyleyerek, hizmete sunulan her yeni ulaşım ağının, şehrin yarınlarına yönelik olarak çok büyük bir ihtiyacı ortadan kaldırdığını dile getirdi.