Gündem Ev sahibi depozitoyu vermeyince, kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip odaları çizip kapıları kırdı
İSTANBUL

Arnavutköy'de ev sahibi depozitoyu vermeyince, kiracı odaları çizip kapıları kırdı

Ev sahibi depozitoyu vermeyince, kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip odaları çizip kapıları kırdı

İstanbul Arnavutköy'de bir yıldır oturduğu evden ayrılmak isteyen kiracı, ev sahibinin depozitoyu vermemesine sinirlenince hıncını daireden çıkardı. Dairedeki tüm odaları tornavida ile çizen kiracı kapıları tekme atarak kırdı. Öfkeli kiracı evdeki kombiyi de söküp alarak, kayıplara karıştı. Kiracısı evi boşalttıktan sonra eve giren ev sahibi ise polise giderek şikayetçi oldu.

Haber Merkezi DHA
Ev sahibi, kiracısının duvarları tornavida ile çizdiğini söyledi.
Ev sahibi, kiracısının duvarları tornavida ile çizdiğini söyledi.

Arnavutköy'de Hüseyin Vatansever adlı vatandaş, Merkez Mahallesi Ahenk Sokak'taki dairesini 1 yıl önce M.Ö.'ye kiraya verdi. Bir yıl boyunca kiracısı olan M.Ö.'nün geçtiğimiz hafta evden çıkacağını ve Silivri'ye taşınacağını ev sahibi Vatansever'e söyledi.

Vatansever'de evde bazı tamir ve tadilat işleri yapılması gerektiğini kiracısına söyledi. Bir yıl önce sıfır daireyi kiraya verdiğini belirten Vatansever, banyo, klozet ve kornişlerin tamir edilmesi için kira kontratı yaptıkları zaman kiracısından aldığı depozitodan harcama yapacağını, harcamalar sonrasında da geriye kalan parayı kiracısına vereceğini söyledi. Ancak kiracısı M.Ö kabul etmedi. 1 yıl önce ev sahibine verdiği bin lira depozitoyu geri isteyen M.Ö., ev sahibi ile anlaşamadı.

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Ev sahibine iyi kiracıya kötü haber

Öfkeli kiracı evdeki kombiyi de söküp alarak, kayıplara karıştı.

Bin lira depozitoyu vermedi, kiracısı ise 10 bin liralık zarar verdi

Kiracısına sıfır bir daire verdiğini, evindeki tamiratların yapılması için ilk kontrat imzaladıklarında aldığı depozitoyu kullanmak istediğini, ancak kiracısının buna karşı çıkarak depozitonun tamamını geri istediğini söyleyen Vatansever şunları söyledi:

  • "1 yıl önce evimi kiralayan bu şahıs Silivri'ye taşınmak için evimden çıktı. Ancak evimde banyo, klozet ve perde kornişleri kırılmıştı. Ben de bu hasarların giderilmesi için kendisine söyledim ancak kiracım olacak kişi bu tamiratları yapmadı. Ben de depozitosunu geri vermeyeceğimi, bu tamiratların yapıldıktan sonra harcanan masrafı düşerek kendisine verebileceğimi söyledim. Durum böyle olunca kiracım memleketlisi olan 30-40 arkadaşını toplayarak boşalttığı daireye gelerek bütün duvarları tornavida ile çizdiler. 57 adet çizik var tüm duvarlarda. Sadece duvarlar değil, evdeki kombiyi bile söküp götürmüş. Tüm bunları depozitoyu vermediğim için yaptı."

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Arnavutköy'de bir yıldır oturduğu evden ayrılmak isteyen kiracı, ev sahibinin depozitoyu vermemesine sinirlenince hıncını daireden çıkardı.

Ev sahibi polise giderek şikayetçi oldu

Vatansever, yaklaşık 10 bin liralık zararının olduğunu ileri sürerek polise giderek eski kiracısından şikayetçi oldu. Zararının karşılanmasını isteyen Vatansever, "Ben TIR şoförlüğü yaptım, teneke içinde uyuyarak bu birikimi yaptım ve evimi yaptım. Ben tansiyon hastasıyım. Evimi bu halde görünce içim parçalandı. Emeğimin böyle heba olması beni çok üzdü. Şikayetçi oldum. Söküp götürdüğü kombiyi getirsin. Depozitosunu vermeyeceğim, çünkü evime verdiği zarar çok büyük" diye konuştu.

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