Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde, yeraltında geçtiğimiz akşam patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre patlama, saat 18.15 sıralarına eksi 300 kotunda gerçekleşti. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BAKAN SOYLU: CAN KAYBI 40'A ULAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'da meydana gelen maden patlamasıyla ilgili açıklamalarında bulundu. Bakan Soylu, "Bartın'daki maden faciasında can kaybı 40'a ulaştı. 40 şehidimizi burada çıkarıp hastanelere ulaştırdık. 110 madencimizden 58 madencimizde kurtulmuş oldu. 1 madencimizle ilgili bir belirsizliğimiz var. Arama kurtarma çalışmaları. Belirsizliğin ortadan kaldırılmasın yönelik çalışmalar devam ediyor." dedi.

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"ÇOCUKLAR YENİ EVLENMİŞTİ"

Maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından maden ocağında yakınları bulunan vatandaşların bekleyişi sürüyor. Yeni Şafak muhabiri Neslihan Altun bölgeden son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Hayatını kaybeden işçilerin komşularından Hasan Yıldız ve Ayşe Yıldız da facianın yaşandığı bölgede bekliyor. Maden ocağında çalışan işçiler hakkında konuşan Hasan Yıldız, "Çocuklar hep yeni evlenmişti. Hanımı hamile olan var. Bazısının bir yaşında çocuğu var. Hep de genç delikanlılar" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:50 Faciada vefat eden işçilerin komşusundan yürek yakan açıklama: Çocuklar yeni evlenmişti hepsi genç delikanlılar Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen patlamanın ardından maden ocağında yakınları bulunan vatandaşların umutlu bekleyişi sürüyor. Yeni Şafak muhabiri Neslihan Altun bölgeden son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Hayatını kaybeden işçilerin komşularından Hasan Yıldız ve Ayşe Yıldız da facianın yaşandığı bölgede bekliyor. Maden ocağında çalışan işçiler hakkında konuşan Hasan Yıldız, 'Çocuklar hep yeni evlenmişti. Hanımı hamile olan var. Bazısının bir yaşında çocuğu var. Hep de genç delikanlılar' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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