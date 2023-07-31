Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Akbelen'de yaşadıklarınızdan sonra hangi cesaretle o koltuğa oturabiliyorsunuz?

Fatih Portakal, Akbelen'de protesto edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sordu: Hala o koltukta hangi cesaretle oturabiliyorsunuz?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinin ardından başlayan 'değişim' rüzgarı, gün geçtikçe büyüyor. Kılıçdaroğlu'nun tüm bu çağrılara rağmen koltuğunda kalmakta diretmesi ise muhalif seçmende büyük bir öfke yarattı.
Akbelen'de maden sahasının genişletilmesi kararını provokasyon malzemesi yapan CHP'liler, gittikleri bölgede protesto edildi. CHP'lilerin eylemcilerin tepkilerine verdiği yanıtlar ise öfkenin daha da büyümesine sebep oldu.
'Seçimin başarısızlığını açıklayamadılar'
Konuyla ilgili YouTube yayınında konuşan muhalefet yandaşı gazeteci Fatih Portakal, insanların muhalefeti bu şekilde cezalandırdığını söyledi.