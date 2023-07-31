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Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Akbelen'de yaşadıklarınızdan sonra hangi cesaretle o koltuğa oturabiliyorsunuz?

Muhalefet yandaşı gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer partililerin Akbelen'deki eylemcilere yönelik tavırlarını sert sözlerle eleştirdi. İnsanların muhalefete karşı öfkeli olduğunu belirten Portakal, "Kemal Bey istifa etmelisiniz artık. Bu insanları umutsuz bıraktınız. Bu insanların öfkelenmesinin sebebi bu. Sizi umut arayan bir yurttaş olarak istifaya davet ediyorum. Akbelen'de sizin ve arkadaşlarınızın yaşadığı o görüntülerden sonra o koltukta hangi cesaretle oturabiliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

14:16 . 31/07/2023 Monday
Yeni Şafak
Fatih Portakal, Akbelen'de protesto edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sordu: Hala o koltukta hangi cesaretle oturabiliyorsunuz?

Fatih Portakal, Akbelen'de protesto edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sordu: Hala o koltukta hangi cesaretle oturabiliyorsunuz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinin ardından başlayan 'değişim' rüzgarı, gün geçtikçe büyüyor. Kılıçdaroğlu'nun tüm bu çağrılara rağmen koltuğunda kalmakta diretmesi ise muhalif seçmende büyük bir öfke yarattı.

Akbelen'de maden sahasının genişletilmesi kararını provokasyon malzemesi yapan CHP'liler, gittikleri bölgede protesto edildi. CHP'lilerin eylemcilerin tepkilerine verdiği yanıtlar ise öfkenin daha da büyümesine sebep oldu.

'Seçimin başarısızlığını açıklayamadılar'

Konuyla ilgili YouTube yayınında konuşan muhalefet yandaşı gazeteci Fatih Portakal, insanların muhalefeti bu şekilde cezalandırdığını söyledi.

Portakal,
"Vatandaş neden bu tepkiyi gösteriyor? Çünkü öfkeleri var bu insanlara karşı. Çünkü o insanlar değişim istemişlerdi. Seçimi kaybettikten sonra seçimin başarısızlığını açıklayamadılar."
dedi.


'O koltukta hangi cesaretle oturabiliyorsunuz?'

Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunan Portakal,
"Kemal Bey istifa etmelisiniz artık. Bu insanları umutsuz bıraktınız. Bu insanların öfkelenmesinin sebebi bu. İstifa ediniz ya. İstifa ediniz. Sizi umut arayan bir yurttaş olarak istifaya davet ediyorum. Akbelen'de sizin ve arkadaşlarınızın yaşadığı o görüntülerden sonra o koltukta hangi cesaretle oturabiliyorsunuz? Ve çok enteresandır hala cümleler kurabiliyorsunuz."
ifadelerini kullandı.


#Fatih Portakal
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Akbelen
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