Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Akbelen'de yaşadıklarınızdan sonra hangi cesaretle o koltuğa oturabiliyorsunuz?

"Kemal Bey istifa etmelisiniz artık. Bu insanları umutsuz bıraktınız. Bu insanların öfkelenmesinin sebebi bu. İstifa ediniz ya. İstifa ediniz. Sizi umut arayan bir yurttaş olarak istifaya davet ediyorum. Akbelen'de sizin ve arkadaşlarınızın yaşadığı o görüntülerden sonra o koltukta hangi cesaretle oturabiliyorsunuz? Ve çok enteresandır hala cümleler kurabiliyorsunuz."