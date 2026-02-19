Fenomenlere 'bedava' dönemi bitiyor: Ücretsiz tanıtım ürünlerine vergi freni

Ajanslar ve reklam veren şirketlerin, sosyal medya fenomenlerine yaptıkları reklam ve sponsorluk ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapmakla yükümlü olduğu bildirildi. Bu kapsamda, tanıtım amacıyla

“bedava yemek”