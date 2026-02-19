Fenomenlere 'bedava' dönemi bitiyor: Ücretsiz tanıtım ürünlerine vergi freni

Influencer ve içerik üreticilerine vergi düzenlemesi
Sosyal medya fenomenlerine yönelik yeni düzenlemeye göre tanıtım karşılığında ücretsiz sunulan yemekler ve PR hediyeleri artık gelir sayılacak. İşletmeler, bedelsiz sağlanan hizmetin tutarını fenomenin hesabına yatıracak ve bu tutar üzerinden yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi uygulayacak.
Yemek tanıtım videoları aracılığıyla gelir elde eden sosyal medya fenomenleri için yeni bir vergi uygulaması devreye alındı. Buna göre, tanıtım hizmeti karşılığında işletmeler tarafından yapılacak ödemeler banka üzerinden gerçekleştirilecek ve ödeme tutarı üzerinden yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi uygulanacak.
Konu, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde; Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle düzenlenen
“4. Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitimi”
nde de gündeme geldi. İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlik, Bakanlık açıklamasıyla duyuruldu.
Reklam Kurulu'nun yapısı, işleyişi ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal yükümlülüklerin, emsal kararlar ışığında katılımcılara aktarıldığı belirtilen açıklamada,
"Ayrıca, sosyal medya etkileyicilerinin vergisel sorumlulukları, reklam etiği, kişisel verilerin korunması ve fikri mülkiyet hakları gibi önemli başlıklar detaylıca ele alındı."
ifadesi kullanıldı.
Yasa dışı bahis ve kumar tuzağı
“Dijital Ortamda Yasa Dışı Bahisle Mücadele Eylem Planı”
çerçevesinde sürdürülen faaliyetlere özel bir bölüm ayrıldığı bildirildi. Yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin uyarıların da yer aldığı bildirilen açıklamada,
"Sosyal medya mecralarının yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin tanıtımında bir araç olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla etkileyicilerin bu tür içeriklerin yayılmasındaki hukuki ve cezai sorumlulukları hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı."
denildi.
Tanıtım içeriklerine yeni vergi kuralı
Toplantıda sosyal medya fenomenlerine vergisel yükümlülükleri hatırlatıldı.
Lokanta ve ürün tanıtımı kapsamında tüketilen yemekler ile bedelsiz gönderilen ürünlerin de gelir sayılacağı ve vergiye tabi olacağı belirtildi.
Eğitim programında yeni düzenlemeler ele alınırken, içerik üreticilerinin markalardan gelen PR hediyeleri ve mekan tanıtımlarında sunulan yemekler için vergi ödeyeceğine dikkat çekildi. Tanıtım videosu çektiren işletmelerin, hediye ya da tanıtım bedeli olarak yaptıkları ödemeleri istisna belgeli banka hesabına yatıracağı ve bu tutar üzerinden
yüzde 15 gelir vergisi
kesintisi uygulanacağı ifade edildi.
Yüzde 15 vergi kesintisi
Ajanslar ve reklam veren şirketlerin, sosyal medya fenomenlerine yaptıkları reklam ve sponsorluk ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapmakla yükümlü olduğu bildirildi. Bu kapsamda, tanıtım amacıyla
“bedava yemek”
karşılığında video çektiren işletmeler de yapılan ödemenin vergisini ödeyecek ve işlemleri belgelendirecek. İşletmeler, hizmet bedelini fenomenin banka hesabına yatıracak. Fenomenlerin ise söz konusu ödemeleri gelir olarak beyan etmeleri, vergi istisnası sınırını aşmaları halinde ayrıca vergi yükümlülüğüyle karşı karşıya kalacakları belirtildi.
