Sosyal medya platformu X'e erişim sorunu yaşanıyor

Kullanıcı şikayetlerinden, X'e erişim sorununun birçok ülkede yaşandığı görülüyor.
ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna erişim sorunu yaşandığı bildiriliyor.
Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector sitesinin verilerine göre, TSİ 16.00 itibarıyla X'e erişim sorunu yaşanmaya başladı.
Sosyal medya platformu kullanıcıları, söz konusu platforma erişim sağlanamadığı yönünde şikayetlerini dile getiriyor.
Kullanıcı şikayetlerinden, X'e erişim sorununun birçok ülkede yaşandığı görülüyor.
#ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu
#X'e erişim sorunu