Sosyal medya devlerine tarihi dava

ABD'de sosyal medya devleri, kullanıcıları bilerek bağımlılığa sürüklemekten yargılanıyor. Los Angeles Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada, sosyal medyanın çocuk ve gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri masaya yatırılıyor. Dava 20 yaşında, Kaley G.M. kod adı verilen bir kadın tarafından açılmıştı. Çocukluğundan bu yana sosyal medya bağımlısı olan kadın, şirketleri kumarhanelerde kullanılan yöntemlere benzer biçimde, çocuklar için özellikle bağımlılık oluşturan tasarım tercihleri yapmakla suçluyor. KGM ayrıca, platformlarını kullanmasının depresyonunu ağırlaştırdığını ve intihar düşüncelerine yol açtığını öne sürüyor. Dava Meta, Youtube, TikTok ve Snapchat'i kapsıyor.

BİLEREK YAPTILAR

Davacı tarafın avukatı Mark Lanier, jüriye hitabında Meta ve YouTube’u sert sözlerle hedef aldı. Lanier, platformların genç kullanıcılar için taşıdığı riskler konusunda yeterli uyarı yapılmadığını belirterek “Bu şirketler çocukların beyinlerini bağımlı hale getirmek için tasarlanmış makineler kurdu ve bunu bilerek yaptılar” dedi. Meta adına açılış konuşmasını yapan Avukat Paul Schmidt, Instagram’ın davacı kadın Kaley G.M.’nin ruh sağlığı sorunlarında belirleyici bir etken olup olmadığının sorgulanması gerektiğini söyledi. Schmidt, Kaley G.M.’nin aile içi sorunlar, ihmal, fiziksel ve sözlü şiddet ile zorbalık gibi ciddi problemler yaşadığını, küçük yaşlardan itibaren terapi gördüğünü ileri sürdü.

Yöneticiler de dinlenecek

Önümüzdeki haftalarda uzmanların, hayatını kaybeden çocukların ailelerinin ve şirket yöneticilerinin ifadeleri alınacak. Davada aralarında Mark Zuckherberg'ün de bulunduğu üst düzey yöneticiler de tanık olarak dinlenecek. Ayrıca Meta’dan ayrılan bazı eski çalışanların, çocuklarda sosyal medya bağımlılığına ilişkin “ihbarcı” olarak konuşacağı belirtiliyor. Davanın sonucu, ABD genelinde açılmış ya da açılması beklenen binlerce benzer dava için tazminat ölçütü oluşturabilir.







