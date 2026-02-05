Sosyal medya yerine hayaline odaklandı: Üç sene çalışıp biriktirdiği para ile 18 yaşında kafe açtı

"Biraz zor oluyor ama küçük bir kız kardeşim var, bana çok destek oluyor"





Hikayesi hakkında konuşan Eylül Gökbiçer, "15 yaşından beri çalışıyorum, hep restoranda çalışıyordum. ‘Benim de bir yerim olsun’ dedim. Hiçbir şekilde kimseden destek almadım. Hep kendi çabalarımla oldu. Burayı geçen yıl temmuz ayında açtım. Çok güzel, bazen tabii ki zorlukları oluyor. Sorumlulukları hayliyle çok fazla. Zaten yaştan dolayı da biraz bazı yerlerde sıkıntı yaşıyorum. Benim sosyal medya hesabım yok, hiç kullanmıyorum. Çoğunlukla boş vakitlerimde kitap okuyorum. Bir sürü kitaplarım var. Daha çok kendimi kişisel gelişime doğru yönlendiriyorum. Bunca zorluk, bunca stres, sıkıntıların ardından böyle güzel bir sonuç alıyorum..