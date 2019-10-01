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POLİTİKA

Fikirlerini yok etmek istediler

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay, yakın arkadaşı Cemal Kaşıkçı'nın fikirlerinden korkulduğu için öldürüldüğünü söyledi. Aktay, "Onu öldürerek, fikirlerini yok etmek istediler ama bu çok ters bir etki yaptı. Çok daha fazla yayıldı, çok daha fazla insan duymuş oldu" dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yasin Aktay
Yasin Aktay

Resmi belge almak için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkamayan ve hunharca öldürüldüğü anlaşılan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vefatının üzerinden 1 yıl geçti.

Türkiye'de Cemal Kaşıkçı'yı ve fikirlerini en iyi tanıyanlardan biri olan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "Cemal Kaşıkçı önemli bir isimdi. Suudi Arabistan'dan çıkıp belli bir entelektüel seviye, demokratik bilinç seviyesi yakalayıp bütün dünyada söyledikleri referans oluşturabilen, söylediklerine müracaat edilen, görüşlerine başvurulan önemli bir şahsiyetti" dedi.

TERS ETKİ YAPTI

Cemal Kaşıkçı'nın ilkeli ve "İslam'ın gelişmesi, güçlenmesi ve Müslümanların onurlu bir şekilde hak ettiği hayatı yaşamaları" konusunda dertli bir insan olduğunu kaydeden Aktay, ülkesinden ayrılan Kaşıkçı'nın ABD'ye yerleştiğini, Washington Post gazetesinde yazı yazmaya başladığını hatırlattı. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın politikalarını eleştiren yazılar kaleme aldığını kaydeden Aktay, şöyle devam etti:

"Fikirlerinden korktular. Onu öldürerek, fikirlerini yok etmek istediler. Ama bu çok ters bir etki yaptı. Çok daha fazla yayıldı, çok daha fazla insan duymuş oldu. Cemal Kaşıkçı konusu, 1 yılda herhalde en çok gündemde uzun süre kalmış olan yegane konu olmuştur."

KAŞIKÇI'NIN RUHU ONLARI BIRAKMAZ

Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı'yı yargılama kapasitesi olmadığını ve adil biçimde yargılamanın Türkiye'de yapılması gerektiğini belirten Aktay, "Bu cinayet, Suudi Arabistan'ın içine girdiği yeni sürecin hiç de sahici ve gerçekten reformist bir süreç olmadığını bir skandal olarak ortaya koydu, ifşa etmiş oldu. Suudi Arabistan aslında bir adamdan kurtulmak istedi, başına bela etti. Kurtulmak istediği kişiyi başına büyük bir bela haline getirmiş oldu. Şu anda Cemal Kaşıkçı'nın ruhu bugün onun katilleri nereye giderse gitsin onların yakasını bırakmayacak şekilde onları rahatsız etmeye devam edecektir” dedi.

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