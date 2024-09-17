Filistinli gençler Gençlik Kampı'nda

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB), binlerce genci ağırladığı Gençlik Kamplarında Filistinli gençler de olacak. Bakanlık ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) arasında yapılan iş birliği kapsamında 23 Eylül-5 Ekim 2024 tarihleri arasında Uluslararası Medya Eğitim Kampları gerçekleştirilecek. Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampında ‘genç erkekler’ ve ‘genç kadınlar’ olmak üzere iki dönem halinde düzenlenecek söz konusu kamp programında medya eğitim oturumları, tematik oturumlar ve panel oturumlarının yanı sıra kamp ve spor etkinlikleri, kültür ve sanat etkinlikleri, tarihi ve kültürel gezilerin de yer alması planlanıyor. Bu etkinliğe 6 Filistinli gencin de katılması öngörülüyor. Bu yılın ilk yarısında 72 bin öğrenciyi misafir eden kamplara 2024 sonuna kadar 153 bin gencin daha katılması hedefleniyor. Hedefler tutarsa gençlik kamplarını sadece bu yıl 225 bin genç tecrübe etmiş olacak.