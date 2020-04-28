Fransa'nın fişini çekmek istediği Zekeriya Konya'da gözlerini açtı: Türkiye getirmeseydi kardeşimin ölmesine göz yumacaklardı

İsveç’te koronavirüs teşhisi konmasına rağmen tedavi edilemeyerek eve gönderilen Emrullah Gülüşken’in ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmesi gündemdeki yerini korurken, bir sevindirici haber de Konya’dan geldi.

Fransa'nın Lyon kentinde yaşayan Zekeriya Kılınç (33), çalıştığı iş yerinde kalbi durunca kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınıp, yaşam destek ünitesine bağlandı. Fransız doktorların beyin ölümünün gerçekleştiği ileri sürerek imza istediği aile, Türk Konsolosluğu ile irtibata geçti. Konsolosluk yetkilileri ise Kılınç'ın beyin ölümünün gerçekleşmediğini öğrendi. Bunun üzerine Kılınç, on gün önce Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Konya'ya getirilerek tedaviye alındı.

Şu an Fransa’da Türkiye’nin tek bir vatandaşı için, hava sahası kapalı olduğu halde Fransa’ya ambulans uçak göndermesi ve hastayı alıp Türkiye’ye getirmesi konuşuluyor.

İlyas ve Zekeriya Kılıç kardeşler.

"Ölmesine göz yumarlardı"

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre üç çocuk babası 33 yaşındaki Zekeriya Kılınç gözlerini açtı. Konya Numune Hastanesinde tedavi gören kardeşinin sağlık durumu hakkında konuşan İlyas Kılınç şunları söyledi: "Kardeşim pazar günü gözünü açtı. Bu yeni bir gelişme ama henüz kendinde değil. Vücut direnci artıktan sonra ilaçlı tomografi yapacaklar. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur. Türkiye kardeşimi getirmeseydi Fransa'da ölmesine göz yumarlardı. Türkiye büyüklüğünü bir defa daha gösterdi."



DHA Zekeriya Kılınç, Fransa hava sahası kapalı olmasına rağmen Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçak ile alınıp Konya'ya getirildi.





"Fransa'da şu anda tek bir insan için kaldırılan uçak konuşuluyor"

Ağabey İlyas Kılıç, İsveç'ten getirilen Kovid-19 hastası Emrullah Güleşken'in de hastaneye kabul edilmediğine dikkat çekerek Fransa'da şu anda kardeşi için kaldırılan uçağın konuşulduğunu söyledi: Kılıç şu ifadeleri kullandı: "Oradaki ailenin derdine çok kısa bir sürede cevap verdi. İsveç’te de hastayı ‘Hastaneye kabul etmeyeceğiz’ demişler, evden hava limanına nakline ambulans tahsisi etmemişler. Türkiye ise tek bir vatandaşı için uçak kaldırıyor. Türkiye Cumhuriyeti’ne sonsuz teşekkür ederiz, minnettarız. Türkiye’nin tek bir vatandaşı için uçak kaldırabilecek güçte olduğunu kabullenemiyorlar. Şu an Fransa’da Türkiye’nin tek bir vatandaşı için, hava sahası kapalı olduğu halde Fransa’ya ambulans uçak göndermesi ve hastayı alıp Türkiye’ye getirmesi konuşuluyor."

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İş yerinde kalbi durdu

Fransa'nın Lyon kentinde yaşayan Zekeriya Kılınç'ın 30 Mart günü iş yerinde kalp krizi geçiti ve kalbi durdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kılınç, yoğun bakım servisine alınarak yaşam destek ünitesine bağlandı.



DHA Fransa'da yaşayan 33 yaşındaki üç çocuk babası Zekeriya Kılınç'ın kalbi iş yerinde çalıştığı esnada bilinmeyen bir nedenden dolayı durdu.

Fişi çekmek için ailesinden imza almak istediler

Doktorlar, Kılınç'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini, bu nedenle solunum cihazından ayrılması gerektiğini belirtip, aileden imza istedi. Kılınç'ın eşi Yasemin ile ağabeyi İlyas Kılınç da Türk Konsolosluğu ile iletişime geçti.

Görüntüleri izleyen Türk doktorlar 'umut var' dedi

Konsolosluk yetkilileri, Zekeriya Kılınç’ın yoğun bakımda hareket ettiği görüntüler ile filmlerini Türk doktorlara gösterdi. Görüntüleri izleyen Türk doktorlar, Zekeriya Kılınç’ın beyin ölümünün gerçekleşmediğini ve normale dönme umudu olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Kılınç'ın Türkiye’ye getirilmesi için harekete geçildi.

Tahliye sürecini Başkonsolos Aygün yönetti

Zekeriya Kılınç’ın Fransa’dan Türkiye’ye tahliye sürecini anlatan kardeşi İlyas Kılınç, en büyük çabayı Türkiye’nin Lyon Başkonsolosu Müslüm Aygün’ün gösterdiğini söyledi. Kılınç “Müslüm Bey, kardeşimin durumunu gördükten sonra, videosunu Fransa’daki bir Türk hekimi arkadaşıyla paylaşmış. Videoyu izleyen hekim de bazı hareketlerden dolayı kardeşimin beyin ölümünün gerçekleşmediğini belirtmiş. Bunun üzerine Müslüm Bey, durumu Sağlık Bakanlığına bildirerek ambulans uçak talep etmiş. Ardından devletimiz harekete geçerek perşembe günü akşam saatlerinde Fransa’ya ambulans uçak gönderdi ve kardeşimi Konya’ya getirdi” dedi.



Türkiye Cumhuriyeti Lyon Başkonsolosu Müslüm Aygün.

Kardeşi için imza kampanyası başlattı

Uluslararası bir imza platformundan kardeşinin Türkiye'de tedavi altına alınması için kampanya başlatan İlyas Kılınç, kampanya için yaptığı paylaşımda "30 Mart tarihinde kardeşim Fransa'da kalp durması sonrası devlet hastanesine kaldırıldı. Fransız doktorlar artık bir müdahale olmadığını söylemişler. Başkonsolosluğumuz bu durumu duyunca tetkikleri bir Türk doktora göstermiş. Türk doktor bu hastanın beyin ölümü gerçekleşmemiş demiş. Buna istinaden Türkiye Sağlık Bakanlığı'na mail attı. Ambulans uçak talebinde bulunmak için yetkililerden yardım rica ediyorum" dedi. Kılınç'ın başlattığı imza kampanyasına kısa sürede binlerce insan destek verdi.



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Türkiye'ye getirilen Zekeriya Kılınç, Konya Numune Hastanesinde tedavisi altına alındı.

Hava sahası kapalı olmasına rağmen uçak gönderildi

Bunun üzerine Türkiye'nin Fransa Başkonsolosluğu Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçti. İki ülkeninde koronavirüs tedbirleri kapsamında hava sahasının kapalı olmasına rağmen Fransa'ya ambulans uçak gönderildi. Ambulans uçak, 15 Nisan Perşembe günü Zekeriya Kılınç'ı Fransa'dan alarak Konya'ya getirdi. Konya Numune Hastanesi yoğun bakım servisine yatırılan Kılınç yaşam destek ünitesine bağlandı. Dün gözlerini açan Kılınç'ın tedavinin ilk günlerinde ışığa karşı az da olsa tepki verdiği açıklanmıştı.



OYNAT 02:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesi ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilen Leyla ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz...' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 İsveç'te tedavi edilmeyen vatandaşı taşıyan uçak Türkiye'de İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:22 Türk aileyi almak için İsveç'e giden ambulans uçak dönüş yolunda İsveç'in Malmö kentinde, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen Emrullah Gülüşken'e Türkiye sahip çıktı. Türk aileyi almak için İsveç'e giden ambulans uçak dönüş yolunda. Güleşken'in kızı Samira Gülüşken, yardım çağrılarına ses veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 'Birazdan hareket edecez, buraya gelen insanlardan, yazıp destek çıkan durumumuzu soran herkese binlerce kez teşekkür ederiz' dedi. BiP'te paylaş

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