Gazze’de yaşananlar Srebrenitsa’dan ders alınmadığını gösteriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı'nın 30’uncu yılı dolayısıyla Bosna-Hersek'te düzenlenen anma törenine video mesaj gönderdi. Uluslararası mahkeme kararlarına rağmen Srebrenitsa Soykırımı'nı inkar eden ve savaş suçlularını yücelten her türlü ifade ve beyanı reddettiklerini kaydeden Erdoğan, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan Srebrenitsa Soykırımı'nın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen, vahşice öldürülen Boşnakların acısının halen yüreklerde taze olduğunu hatırlattı. Erdoğan, uluslararası toplumun soykırımı durdurmak için gerekli sorumluluğu üstlenmemesinin, telafisi mümkün olmayan ve utançla anılacak bir zafiyet olduğunu kaydetti.

UNUTULAN SOYKIRIM TEKRARLANIR

Bu vahşeti görmezden gelen insanlıktan nasibini almamış zihniyetle mücadeleyi bugün de kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Erdoğan, “Her daim gündemde tuttuğumuz Birleşmiş Milletler (BM) reformu çağrımızın esasını işte bu ‘Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın’ zihniyetiyle mücadele oluşturuyor. Bu mücadelede büyük fikir ve devlet adamı merhum Aliya İzzetbegoviç'in ‘Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır’ sözleri yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

SOYKIRIMA KARŞI GÜÇLÜ İRADE

Türkiye'nin eş sunuculuğunda, BM Genel Kurulu'nun 11 Temmuz'u “1995 Srebrenitsa Soykırımını Anma Uluslararası Günü” olarak ilan etmesinin, soykırıma karşı güçlü iradenin tezahürü olduğunu belirten Erdoğan, “Soykırımın işlendiği başlıca mahal olan Srebrenitsa Akü Fabrikası'nda ülkemizin desteğiyle kurulan Srebrenitsa Soykırımı Kurbanları Anma Müzesi'nin bu bakımdan önemli bir işlevi yerine getireceğine inanıyorum” dedi.

İSRAİL HESAP VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki soykırıma da dikkat çektiği mesajında şöyle konuştu: “Ne acıdır ki bugün Gazze'de yaşananlar, uluslararası toplumun Srebrenitsa'dan gerekli dersleri çıkarmadığını gösteriyor. Srebrenitsa'da sessiz kalan uluslararası toplum, Filistin'de son yıllarda yaşanan zulümleri de sadece seyrediyor. İsrail yönetimi 57 bine yakın çocuk, kadın, yaşlı ve genç Filistinliye yönelik soykırımının hesabını er ya da geç hukuk ve tarih önünde verecektir. Uluslararası mahkeme kararlarına rağmen Srebrenitsa Soykırımı'nı inkar eden ve savaş suçlularını yücelten her türlü ifade ve beyanı reddediyoruz. Savaş sonrası evlerine dönen kişilere yönelik saldırı ve tacizleri lanetliyoruz.”

BOSNA’NIN TOPRAK EGEMENLİĞİNE DESTEK

“Balkanlar ve Avrupa'nın istikrarı bakımından Bosna Hersek'te tüm kesimleri kapsayan bir iç uzlaşının tesis edilmesi samimi temennimizdir. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenine yönelik koşulsuz desteğimizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye olarak gerek çok uluslu gerek ikili planda barış, huzur ve istikrarın korunması için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz.”







