Gazze'ye duyarsız kalmayan Tatlıses'ten İsrailli hayranlarına çağrı: Netanyahu'ya karşı neden ayaklanmıyorsunuz?

Saldırılarda 36 bini aşkın masum hayatını kaybetti, yaklaşık 82 bin kişi de yaralandı.
Evlerinden, topraklarından sürülen Filistinlilere uygulanan zulme ise tepkiler dinmek bilmiyor.
Tatlıses'ten İsrail zulmüne tepki
Son olarak İsrail'in Refah'taki katliamının ardından ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'ten sert bir tepki geldi.
Gazze'de yaşanan zulümden önce İsrail'de verdiği konserlerle ülkeyi sallayan Tatlıses, paylaşımında İsrailli hayranlarına seslendi.
"Masumlar ölüyor neden ayaklanmıyorsunuz?"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'Batan güneş' olarak nitelendiren İbrahim Tatlıses, İsraillileri yaşananlara yönelik harekete geçmeye çağırdı.
İsrail'deki sevenlerine çağrıda bulunan Tatlıses şu ifadeleri kullandı: