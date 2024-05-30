|
Gündem

Gazze'ye duyarsız kalmayan Tatlıses'ten İsrailli hayranlarına çağrı: Netanyahu'ya karşı neden ayaklanmıyorsunuz?

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz kalmayan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, İsrailli hayranlarına hitap etti. Tatlıses, "Tüm dünya ayağa kalkmışken siz neden harekete geçmiyorsunuz? Unutmayın, Netanyahu'nun dönemi sona eriyor" ifadelerini kullandı.

14:52 - 30/05/2024 Perşembe
Diğer
İbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlıses
Terör devleti İsrail 7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde
Gazze
'de soykırım yapıyor.

Saldırılarda 36 bini aşkın masum hayatını kaybetti, yaklaşık 82 bin kişi de yaralandı.


Evlerinden, topraklarından sürülen Filistinlilere uygulanan zulme ise tepkiler dinmek bilmiyor.


Tatlıses'ten İsrail zulmüne tepki


Son olarak İsrail'in Refah'taki katliamının ardından ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'ten sert bir tepki geldi.


Gazze'de yaşanan zulümden önce İsrail'de verdiği konserlerle ülkeyi sallayan Tatlıses, paylaşımında İsrailli hayranlarına seslendi.



"Masumlar ölüyor neden ayaklanmıyorsunuz?"


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'Batan güneş' olarak nitelendiren İbrahim Tatlıses, İsraillileri yaşananlara yönelik harekete geçmeye çağırdı.


İsrail'deki sevenlerine çağrıda bulunan Tatlıses şu ifadeleri kullandı:


"İsrail Gazze'ye saldırmadan 2 ay önce İsrail halkına peş peşe 2 konser verdim. Çünkü oradaki halk beni çok sever. Şimdi o beni sevenlere sesleniyorum. Bu Netanyahu denen adam İsrail halkını düşünmüyor, sadece kendi egosunu tatmin ederken masum insanlar ölüyor. Bütün dünya ayaklanmışken tüm İsrail halkına sesleniyorum siz neden ayaklanmıyorsunuz? Unutmayın Netanyahu batan güneştir. Sizi karanlığa götürür. Doğan güneş sizi aydınlığa götürür. Kendinize doğan güneş bulun."




#İbrahim Tatlıses
#İsrail
#Gazze
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Oyuncu Ahmet Uğurlu kimdir?