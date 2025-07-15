Gelirde çok uluslu şirketleri solladı

Darbe girişimi ülke ekonomisinin verimliliğini düşürürken, üst aklın proje örgüt olarak tasarladığı FETÖ, on binlerce kişiyi heba eden ağını yarım asra dayanan mazisinde ilmek ilmek ördü. FETÖ’nün darbe yılında ise sadece Türkiye’deki geliri 11 milyar doları buldu. Her adımı para kazanmak ve eleman devşirmek üzere kurulu olan örgütün saymakla bitmeyen gelir kaynakları İçişleri Bakanlığının bir çalışmasında özetlendi. İşte o himmetten, okullara uzanan FETÖ’nün para olukları:
KAMU KAYNAĞINA ÇÖKTÜ
* Kamu ihalelerinin örgütle bağlantılı firmalara verilmesi.
* Örgütle ilişkili firmaların rakipleri hakkında adli ve idari işlemler yapılarak piyasanın örgüt firmalarına teslim edilmesi.
* Kurumların gizli kalması gereken finansal ve yatırım planlamaları bilgilerinin ilişkili firmalara sızdırılması.
* Kamu arazi tahsislerinin örgütle ilişkili vakıf, dernek veya eğitim kurumlarına bedelsiz devredilmesi.
* Belediyelerce yapılan imar değişikliklerinin örgütle ilişkili vakıf, dernek veya şirketler lehine yapılması.
* Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’na sızdırılmış örgüt üyeleri vasıtasıyla iş adamlarının yurt dışı iş bağlantılarını sağlama karşılığında örgüt adına kendilerinden para alınması.
* Kamu hibe, destekleme ve teşviklerinin takibi ve proje kabullerinde FETÖ/PDY firmalarının kayrılması.
İŞ ADAMLARINDAN SAĞLANAN GELİRLER
* İş adamlarından adli ve idari süreçlerdeki işlemlerini kendileri lehine sonuçlandırma karşılığı alınan paralar.
* İş adamlarının özel hayatları ile ilgili çeşitli zafiyetlerini “ses ve görüntü” kaydına alarak tehdit ve şantaj yoluyla alınan paralar.
* İş adamlarından, iş bağlantılarını sağlama karşılığı alınan paralar.
STK’LARDAN SAĞLANAN GELİRLER
* TUSKON ve bağlı federasyon, dernek, şirket ile vakıflardan toplanan aidatlar.
* Yazılı ve görsel medya sektöründen sağlanan gelirle.
* “Kimse Yok Mu?” benzeri bağlı STK’lar aracılığı ile yardım adı altında vatandaşlardan toplanan paralar.
* Ticaret Odası yönetimlerinin ele geçirilerek, kamu hizmet alımlarındaki rayiç bedel belirlemelerinde örgütle ilişkili vakıf, dernek ve firmalar lehine hareket edilmesi yoluyla sağlanan menfaatler
KURBANI DA ALET ETTİLER
* Gönüllülük Esaslı Sağlanan Gelirler. Kurban Bayramı öncesi iş adamlarından, firmalardan ve esnaftan adlarına kurban kesileceğini belirterek “Kurban” adı altında toplanan paralar.
* İl ve ilçelerde iş adamlarının katıldığı mütevelli heyetleri oluşturarak zekât ve burs adı altında toplanan paralar.
* Memur ve maaş ödüllendirmelerinden “Himmet” adı altında yapılan kesintilerden toplanan paralar.
* Devlet kurumlarına yerleştirilen örgüt mensuplarının ilk maaşlarını örgüte vermeleri ile elde edilen paralar.
EĞİTİM VAZGEÇİLMEZ
* Eğitim Faaliyetleri Gelirleri. Yurt dışında bulunan örgütle ilişkili eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerden alınan paralar.
* Yurt içinde faaliyet gösteren örgütle ilişkili eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerden alınan paralar.
* Eğitim kurumlarında “burs” adı altında toplanan paralardan oluşmaktadır.