Gelirde çok uluslu şirketleri solladı

Darbe girişimi ülke ekonomisinin verimliliğini düşürürken, üst aklın proje örgüt olarak tasarladığı FETÖ, on binlerce kişiyi heba eden ağını yarım asra dayanan mazisinde ilmek ilmek ördü. FETÖ’nün darbe yılında ise sadece Türkiye’deki geliri 11 milyar doları buldu. Her adımı para kazanmak ve eleman devşirmek üzere kurulu olan örgütün saymakla bitmeyen gelir kaynakları İçişleri Bakanlığının bir çalışmasında özetlendi. İşte o himmetten, okullara uzanan FETÖ’nün para olukları: