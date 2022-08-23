Gündem Giresunda Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yeni sezon fındık alımına başlandı 53 randıman gelen ilk fındık 56 liradan alındı
GİRESUN

Giresun’da Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yeni sezon fındık alımına başlandı: 53 randıman gelen ilk fındık 56 liradan alındı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022 yılı fındık sezonunda Giresun kalite fındığı 53 lira, levant kaliteyi 52 lira ve sivri kaliteyi 51 liradan alacağını açıklamıştı. 15 Ağustos 2022 tarihinde başlayan randevu verme sürecinin ardından 22 Ağustos 2022 tarihinde fındık alımlarına başlandı.

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Haber Merkezi İHA
Giresun’da Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yeni sezon fındık alımına başlandı: 53 randıman gelen ilk fındık 56 liradan alındı
Giresun'da fındık alımlarına başlandı.

Giresun’da fındık hasadını tamamlayan üreticiler yeni sezon ürünlerini TMO’nun fındık alım noktalarına teslim etmeye başladı. Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesinde TMO’nun fındık alım noktasını ziyaret ederek çalışmalarını yakından inceledi.

Vali Ünlü, TMO’ya teslim edilen ilk fındığın 53 randıman geldiğini belirterek 56 lira fiyat verildiğini söyledi. Vali Ünlü, “Bugün 2022 yılı fındık alım sezonunun açılış törenini yaptık. İlk fındığı üreticimiz getirdi. Toprak Mahsulleri Ofisi Başmüdürlüğümüze teslim etti. Analizleri yapıldı ve neticeleri güzel çıktı. Borsa başkanımız yüzde 53 dedi. Borsa başkanımız rakamı tutturdu. Yüzde 53 randımanla güzel bir fındık. Başarılı üreticimiz randımanıyla beraber 56 lira fiyat aldı. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı taban fiyatın üzerinde kilosunu 56 liradan TMO az önce aldı. Yaklaşık 600 kilogram civarında bir fındık geldi. Alımlar bugün itibariyle sahilde başlıyor. İnşallah Eylül ayı sonuna kadar ihtiyaç halinde alımlar devam edecek. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir fındık sezonu temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan 22 Ağustos tarihinde Giresun Merkez ve Tirebolu ilçelerinde fındık alımına başlayan TMO, 1 Eylül tarihinde Bulancak, Espiye, Güce ve Görele ilçelerinde, 12 Eylül tarihinde ise Dereli ilçesinde fındık alımına başlayacak.

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