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Gündem Görev çıkışı eve dönüyordu Gece Kartalı motosiklet çalan hırsızı kovalamaca sonucu enseledi
3. SAYFA İSTANBUL

Görev çıkışı eve dönüyordu: Gece Kartalı motosiklet çalan hırsızı kovalamaca sonucu 'enseledi'

Zeytinburnu'nda görev dönüşü evine giden bekçi, motosiklet çalan hırsızı kovalamaca sonucu ensesinden yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.

Haber Merkezi DHA
Görev çıkışı eve dönüyordu: Gece Kartalı motosiklet çalan hırsızı kovalamaca sonucu enseledi
Hırsızın yakalanma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay İstanbul Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 45/1 Sokak'ta geçtiğimiz haftalarda sabah saatlerinde meydana geldi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Gece Kartalı olarak bilinen bekçi mesaisinin tamamladıktan sonra Zeytinburnu'ndaki evine doğru yola çıktı.

Sokağa girdiğinde motosikleti sürükleyerek götüren bir kişi fark etti. Bekçi, şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu.

Kaçmaya başlayan şüpheli ile bekçi arasından ara sokaklarda kovalamaca başladı.

Bekçi, bir süre sonra şüpheliyi ensesinden tutup yere yatırdı.

Bu kovalamaca anı ve hırsızlık şüphelisinin ensesinden yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, motosikleti sahibine teslim ederken, şüpheliyi polis merkezine götürüldü.

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