Gözü CHP’nin kalelerinde

Bir süredir sessizliğe bürünen Akşener’e MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yerel seçimde komşu olalım” teklifinde bulunurken eski ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ittifak mesajı gönderdi. İYİ Parti’den net bir ret veya evet yanıtı gelmemesi dikkat çekti.

İZMİR’İ İSTİYOR

İYİ Parti’nin MHP’ye açık kapı politikası izleyerek CHP ile iş birliği için elini güçlendirme ve isteklerini kabul ettirme peşinde olduğu ileri sürülüyor. İstanbul, Ankara gibi şehirlerde destek karşılığı CHP’nin kalesi olarak gösterilen bazı belediyelerin İYİ Parti’ye verilmesi dile getiriliyor. İYİ Parti’nin gönlünden İzmir geçerken, Ankara’nın aynı adayla logo değişikliğine gidilmesi tartışılıyor.

KÜÇÜKLER OLMASIN

Genel seçim sürecinde 6’lı Masa’nın küçük ortakları DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’ne liste konusunda mesafeli olan İYİ Parti’nin yerel seçimde bu dört partiyi yanlarında istemediği konuşuluyor.

Boş salonda kurultay

İlçe kurultaylarının sürdüğü CHP’de, dün başkentte Çankaya kurultayı düzenlendi. 2 bin 200 kapasiteli Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda toplanan kongreye partililerin ilgisi yok denecek kadar azdı. 2 adaylı kurultayda ‘değişim’ taraftarı olan Ömer Eken ve mevcut Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım yarıştı. Kurultayda Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren konuşmacıların sözleri sık sık ıslıklarla kesildi.



