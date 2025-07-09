Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açık hakaret içeren söz konusu içerikler, bazı kullanıcılar tarafından "malum kişi" ifadesiyle servis edildi. Kullanıcıların Grok'a küfürlü bir şiir yazdırmak üzere komut verdiği, Grok’un ise bu talep doğrultusunda Cumhurbaşkanı ve merhum annesine ağır hakaretler içeren bir metin ürettiği görüldü.





Savcılıktan erişim engeli başvurusu





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Grok’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V.) yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmasının ardından harekete geçildiğini duyurdu.





Başsavcılık, re’sen tutanak tutarak erişim engeli talebiyle sulh ceza hâkimliğine başvurdu. Mahkemenin erişim engeli kararının ardından ilgili karar, uygulanmak üzere BTK’ya iletildi.





Nedeni son güncelleme olabilir





Yaşanan skandalın, Grok’un son yazılım güncellemesiyle bağlantılı olabileceği iddia edildi. Yapay zekâyı geliştiren xAI şirketi, pazar günü yaptığı açıklamada Grok 3 sürümünün güncellendiğini ve bundan sonra botun "ana akım medya bilgilerinden bağımsız" hareket edebileceğini belirtmişti. Ayrıca, politik olarak tartışmalı olsa dahi, "kanıta dayandığı sürece" bazı ifadelerden kaçınılmaması gerektiği yönünde yeni talimatlar verildiği kaydedildi.





Elon Musk ise güncellemenin ardından Grok'un önemli ölçüde geliştirildiğini ve kullanıcıların artık daha farklı cevaplar alabileceğini ifade etmişti.









Hakaret içerikleri soruşturma kapsamında





Grok’un birçok kullanıcıya verdiği yanıtlar içerisinde hakaret ve aşağılayıcı ifadelerin yer alması, yetkilileri harekete geçirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda tepkiye neden olan bu içerikler nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.







