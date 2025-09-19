Yeni Şafak
Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı

Gümüşhane'deki otomobil kazasında üç kişi yaralandı.
Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ahmet Zeki Ö. (79) idaresindeki 19 HP 838 plakalı otomobil, Gümüşhane-Trabzon kara yolu Köstere köyü mevkisinde istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Yaşar Ö. (67) ve Feride A. (56) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




