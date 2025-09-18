Günde 90 kişi katlediliyor

Uluslararası tıbbi insani yardım örgütü Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), yayınladığı yeni raporda Gazze ve Batı Şeria’daki insani felaketin boyutlarını bütün çıplaklığıyla ortaya koydu. Rapora göre İsrail’in Filistin halkına yönelik uygulamaları, sistematik bir soykırım ve zorla yerinden etme süreci oluşturuyor. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre Ekim 2023’ten bu yana 20 bini çocuk 64 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Londra Üniversitesi araştırması bu sayının yüzde 40 eksik olabileceğini, gerçek ölüm sayısının 100 bine yaklaşabileceğini belirtiyor. Günde ortalama 90 kişi yaşamını yitiriyor.

RASTGELE ATEŞ DEĞİL KASITLI HEDEFLEME

MSF, İsrail’in Gazze İnsani Vakfı aracılığıyla kurduğu gıda dağıtım sistemini “örgütlü öldürme” olarak nitelendiriyor. 27 Mayıs–9 Eylül 2025 tarihleri arasında bu sistemin çevresinde en az 2 bin 256 kişi öldürüldü. MSF klinikleri, yaralı çocukların kurşun yaralarının kasıtlı hedeflemeye dayandığını tespit etti.

540 YARDIM ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ

Ekim 2023- Ağustos 2025 arasında 20 sağlık tesisi tahliye edildi, 50’den fazla saldırı raporlandı. 12 MSF personeli ve 540 yardım çalışanı öldürüldü. MSF ortopedi cerrahı Dr. Mohammed Obeid hâlâ İsrail tarafından gözaltında tutuluyor.

TOPLU CEZALANDIRMA

Hastaneler kapasitenin yüzde 200-300’üyle çalışıyor, gıda ve tıbbi malzeme “damla damla” içeri sokuluyor. Gazze Valiliği kıtlık ilan etti ve bunun kısa sürede diğer bölgelere yayılması bekleniyor. Temmuz 2025 verilerine göre, hamile ve emziren kadınlar ile çocukların yüzde 25’i yetersiz besleniyor.

YARDIM KURULUŞLARINA GÜNEY BASKISI

27 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze’nin yüzde 86,5’i İsrail askeri kontrolü veya tahliye emri altında. İsrail makamları yardım kuruluşlarına güneye taşınma talimatı vererek yardımın zorla yerinden etmeyi kolaylaştırdığını rapor ediyor.

LİDERLER DURDURABİLİR

MSF, Gazze’de görev yapan bin 118 personelinin soykırımı durduramayacağını belirtti. Ancak dünya liderlerinin harekete geçmesiyle soykırımın durdurulabileceğini vurgulayarak uluslararası topluma tarihi bir uyarıda bulundu.







