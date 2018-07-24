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POLİTİKA

Gündoğdu: Türkmenlerin garantörü Türkiye

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Yahya Arslan ve Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ile TBMM’de bir araya geldi. Dernek yöneticileri ile bölgesel konuları istişare eden Gündoğdu "Türkmen kardeşlerimizin kılına kimse dokunamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkmenlerin garantörüdür" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu, TBMM'deki makamında Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği üyeleriyle görüştü.
AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu, TBMM'deki makamında Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği üyeleriyle görüştü.

TBMM’de gerçekleşen görüşmeye; ITÖGB Genel Başkanı Yahya Arslan, Başkan Yardımcısı Firas Ağaoğlu, Dernek Genel Sekreteri Nebil Çolak Faaliyet Sorumlusu , İbrahim Türkmen, Spor Sorumlusu , Hüseyin Çelebi, Gaziantep Temsilcisi İbrahim Beyatlı katıldı.

"Din, Dil, Irk Ayrımı Yapmıyoruz"

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Irak'ın Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, çok sayıda Türkmen'in Irak sınırları içerisinde yaşadığını hatırlattı.

"Biz dili, dini, ırkı için kimseyi ayırmayız" diyen Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Ancak Türkmenler bizim öz be öz kardeşimiz. Kerkük’te Musul’da Telafer’de ve diğer bölgelerde bulunan Türkmenlerimizin mezhep ayrımına bakmadan hepsinin yanındayız. Bu bölgeler farkı gruplar tarafından istila edilebilecek, Türkmen kardeşlerimizin zor durumda bırakılacağı bölgeler değildir. Biz, bu şehirleri ebedi Türkmen şehri olarak görüyoruz.

"Irak'ta Türkmenlerin de Kürtlerin de bölgesi belli"

  • ABD, Irak Savaşı başladığında ilk olarak Türkmenlere ait tapu daireleri ve mezarlıklar tahrip edilmişti. Buraların kendilerine ait olduğunu iddia edenleri de iddiaları hiçbir karşılık bulmadı. Irak’ta Kürtlerin bölgesi belli, Türkmenlerin bölgesi bellidir. Biz 600 yıl Osmanlı adına o topraklarda yaşayan insanlara din, dil, ırk ayrımı yapmadan hizmet etmişiz. Kardeşliğimiz de o günlere dayanıyor. Irak, bizim medeniyet coğrafyamız dahilinde olan bir bölge."

"Türkmen kardeşlerimizin de vekiliyim"

Türkmenlere yapılanlar hakkında bölgeden haberler aldıklarına değinen Gündoğdu, "Yaşanan olumsuz gelişmelerin sonuna kadar karşısındayız" ifadesini kullandı.

Gündoğu, kimsenin Türkmenlerin kılına dahi dokunamayacağı uyarısında bulunarak, şunları söyledi:

  • "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her zaman Türkmen kardeşlerimizin yanında olmuştur. Bölgedeki Türkmen varlığını ve bu Türkmenlerin ev sahibi olduğu gerçeğini kimse ortadan kaldıramaz. Siz genç Türkmen kardeşlerimde merkezi hükümetle birlikte, Irak’ın toprak bütünlüğünü koruyarak kendi bölgelerinizi yöneteceksiniz. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin milletvekili olduğum gibi, Türkmen kardeşlerimizin de bir milletvekiliyim. Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerle ilgilendiğimiz Yerli Düşünce Derneğimiz ile de sizlerin yanındayız."

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