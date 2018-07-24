Gündoğdu: Türkmenlerin garantörü Türkiye

TBMM’de gerçekleşen görüşmeye; ITÖGB Genel Başkanı Yahya Arslan, Başkan Yardımcısı Firas Ağaoğlu, Dernek Genel Sekreteri Nebil Çolak Faaliyet Sorumlusu , İbrahim Türkmen, Spor Sorumlusu , Hüseyin Çelebi, Gaziantep Temsilcisi İbrahim Beyatlı katıldı.

"Din, Dil, Irk Ayrımı Yapmıyoruz"

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Irak'ın Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, çok sayıda Türkmen'in Irak sınırları içerisinde yaşadığını hatırlattı.

"Biz dili, dini, ırkı için kimseyi ayırmayız" diyen Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Ancak Türkmenler bizim öz be öz kardeşimiz. Kerkük’te Musul’da Telafer’de ve diğer bölgelerde bulunan Türkmenlerimizin mezhep ayrımına bakmadan hepsinin yanındayız. Bu bölgeler farkı gruplar tarafından istila edilebilecek, Türkmen kardeşlerimizin zor durumda bırakılacağı bölgeler değildir. Biz, bu şehirleri ebedi Türkmen şehri olarak görüyoruz.

"Irak'ta Türkmenlerin de Kürtlerin de bölgesi belli"

ABD, Irak Savaşı başladığında ilk olarak Türkmenlere ait tapu daireleri ve mezarlıklar tahrip edilmişti. Buraların kendilerine ait olduğunu iddia edenleri de iddiaları hiçbir karşılık bulmadı. Irak’ta Kürtlerin bölgesi belli, Türkmenlerin bölgesi bellidir. Biz 600 yıl Osmanlı adına o topraklarda yaşayan insanlara din, dil, ırk ayrımı yapmadan hizmet etmişiz. Kardeşliğimiz de o günlere dayanıyor. Irak, bizim medeniyet coğrafyamız dahilinde olan bir bölge."

"Türkmen kardeşlerimizin de vekiliyim"

Türkmenlere yapılanlar hakkında bölgeden haberler aldıklarına değinen Gündoğdu, "Yaşanan olumsuz gelişmelerin sonuna kadar karşısındayız" ifadesini kullandı.

Gündoğu, kimsenin Türkmenlerin kılına dahi dokunamayacağı uyarısında bulunarak, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her zaman Türkmen kardeşlerimizin yanında olmuştur. Bölgedeki Türkmen varlığını ve bu Türkmenlerin ev sahibi olduğu gerçeğini kimse ortadan kaldıramaz. Siz genç Türkmen kardeşlerimde merkezi hükümetle birlikte, Irak’ın toprak bütünlüğünü koruyarak kendi bölgelerinizi yöneteceksiniz. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin milletvekili olduğum gibi, Türkmen kardeşlerimizin de bir milletvekiliyim. Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerle ilgilendiğimiz Yerli Düşünce Derneğimiz ile de sizlerin yanındayız."

SEÇİM Gündoğdu: Millet değil zillet ittifakı