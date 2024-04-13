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Gurbetçi gençlere ‘ana vatan’ kampı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Avrupa’da başarılı olan Türk gençlerini yaz aylarında İstanbul’da Türkiye’deki akranları bir araya getirecek çalıştaylar, kamplar ve seminerler düzenleneceğini bildirdi.

Mehmet Güney
04:00 - 13/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 05:04 - 13/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Gençlik Kampı
Gençlik Kampı

Uluslararası programlar kapsamında dünyanın birçok ülkesi ile temas halinde olduklarını vurgulayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, yıl içerisinde YTB ile yapılması planlanan programlarda yurt dışından gelecek bin 150 Türk genç ile ülkemizde eğitim gören 600 yabancı öğrenci ile toplam bin 750 genç ile programlar yapacaklarını söyledi.


MEMLEKETLERİNİ TANIYACAKLAR

Eminoğlu, yurt dışında doğup büyüyen ve gönül coğrafyamızda yer alan gençlerin, ortak tarih ve kültür şuuruna ulaşmaları, ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini görmeleri, tarih ve medeniyet birikimiyle tanışmaları amacıyla pek çok yurtdışı hareketlilik programı gerçekleştirildiğini vurguladı. Programlarda Yurt dışında yaşayan Türk gençlerine yönelik özel kamp programı, tarih, kültür ve medeniyet programları, uluslararası gençlik kampları ve tematik kampların yapılacağını söyleyen Eminoğlu, “Ayrıca Avrupa’da başarılı olan Türk gençlerini de yaz aylarında İstanbul’da Türkiye’deki akranları bir araya getirecek çalıştaylar, kamplar ve seminerler yapılacak. KKTC’den ülkemize bin 210 genç ülkemize gelecek. Gelen gençlerimize gönüllü kamp liderliği eğitimi verilecek” diye konuştu.


DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL KONTENJAN

Gençlik kamplarına olan hizmetin katlanarak devam edeceğini kaydeden Eminoğlu bu yıl da gençlik kamplarında deprem bölgesine özel kontenjanın devam edeceğini aktardı. Deprem bölgesine dönük çalışmalar hakkında da bilgi veren Eminoğlu, “Bakanlığımız ve UNICEF iş birliğinde yürütülen Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında depremin akabinde, konteyner kentlere, gençlerin serbest zamanlarını verimli bir şekilde geçirmeleri amacıyla ‘Genç Alanlarımızı yaptık. Gençlerin ‘Genç Alan’larda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımlarını sağlayarak depremin yaralarını sarmaya yardımcı olması adına kaliteli zaman geçirmeye teşvik ediyoruz” dedi.


#gurbet
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