Hakan Fidan Cezayir'de dostluk mesajı verdi: 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefi

"Türkiye ve Cezayir olarak bölgesel konulardaki istişarelerimizi yoğunlaştırmak ve ortak politikalar geliştirmek istiyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı da ele aldık. Şu anki en önemli gündemimiz, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması ve ateşkesin tesisidir. Türkiye, kardeş Filistin halkına en güçlü şekilde destek olmaya devam edecektir. Cezayirli kardeşlerimize de Filistin davasına sahip çıktıkları için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum."