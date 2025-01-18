Hakan Fidan Gardaş’a gidiyor

Suriye ve Gazze başta olmak üzere bölgesel sorunlar için mekik dokuyan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu kez Kafkaslar yolcusu. Bakan Fidan, bugün Azerbaycan’da temaslarda bulunacak. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelecek olan Fidan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilecek. Fidan-Bayramov görüşmesinde ikili ilişkilerin siyasi, askeri, ekonomik, ticari, ulaştırma ve enerji gibi tüm boyutlarıyla ele alınacak. Ziyaret, iki ülke arasındaki güçlü bağların daha da geliştirilmesi ve bölgesel konularda ortak bir vizyon oluşturulması açısından kritik bir öneme sahip. Türkiye ile Azerbaycan’ın belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi yanı sıra Azerbaycan-Ermenistan barış süreci başta olmak üzere Suriye, Gazze ve Ukrayna gibi kritik bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele alması bekleniyor. Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak tutumlarını pekiştirmek ve uluslararası arenada güçlü bir iş birliği sergilemek amacıyla fikir alışverişinde bulunacakları belirtiliyor.