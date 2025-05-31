Hakarete anında müdahale

TBMM’ye sunulan 10. Yargı Paketi’yle kişilik haklarını ihlal eden içerikler internet ortamından mahkeme kararı olmadan çıkarılabilecek. Bunun için ilk bakışta yargılamaya gerek kalmadan kişilik hakkının ihlal edildiğinin görülmesi yetecek. Yani kişilik haklarına tecavüz, iftira, mesnetsiz iddia, küfür gibi hallerde 24 saat içinde BTK, Sulh Ceza Hakimliği’nin ayrıntılı inceleme yapmadan ihlalin ilk bakışta anlaşılabildiği hallerde 24 saat içinde içeriğin çıkarılmasına, erişimin engellenmesi karar verebilecek.

5 BİN GÜNLÜK ADLİ PARA CEZASI

Erişimin engellenmesine konu içeriğin çıkarılmış olması durumunda hakim kararı kendiliğinden hükümsüz kalacak. İnternet sitesinin tümüne yönelik verilen erişimin engellenmesi kararına konu içeriğin çıkarılmış olması durumunda ise ilgilinin talebi üzerine kararı veren hakimlik tarafından karar kaldırılacak. İçeri kaldırmayan erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bin günden 5 bin güne kadar adli para cezası kesilecek. Adli para cezasının günlüğü 100 ila 500 lira arasında değişiyor.

BANT DARALTMASI GETİRİLEBİLECEK

İçeriğin çıkarılması kararını uygulamayan ve Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına ceza kesilecek. Buna göre 24 saat içinde kararı yerine getirilmemesi halinde yüzde 50 oranında bant daraltılmasına gidilecek. 30 gün içinde içeriğin çıkarılmaması halinde bant genişliği yüzde 90 oranına kadar daraltılacak.







